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منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 35 مقيما لتبرعهم بالدم 10 مرات

Time منذ 14 دقيقة
Views 1230
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 35 مقيما لتبرعهم بالدم 10 مرات

الرياض (صدى):
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ( 35 ) مقيماً لقاء تبرع كل واحد منهم بالدم 10 مرات , وفيما يلي أسماء المتبرعين وهم :

حسين محمد إبراهيم محمد ، عوض عبدالعزيز محمد عالم ، سيراج عمر آدم موسى ، أحمد حافظ محمد أبو بكر ، سعيد سعدو الرفاعي ، مجيف الرحمن يوسف سيات ، سامر محمود عبدالعزيز عبدالله ، أحمد إبراهيم حسن محمد ، فينود بريم سينغ ، عبدالعزيز حبيب الله ، عبدالمؤمن زهري النشيواتي ، عبدالله أحمد مرشد علي ، إبراهيم نور حسين آدم ، عبدالله سامي محمد حبيب ، نصير أحمد محمد صابر ، محمد يوسف حمد نزال ، إبراهيم العقبي النوي تركي ، عزيز محمد ، عماد محمد حمدي شالاتي ، محمد محمد مراد قوطه ، أيمن سالم صالح عفي ، يحيى فارس العيسى ، عبدالله عبدالكريم طومان ، جمال أبو ضيف علي بخيت ، أيمن محمد شحاته علي ، بيريندت فونتلانيلا ربيرا ، إشرالدين شريف الدين شريف الدين ، فتحي إبراهيم حامد شحوم ، محمد بحر الدين ، مصطفى محمد سيد عبدالمجيد ، شاكر محمود قائد البغدادي ، فارس محمد أيمن البظ ، مارك أنتوتي كوربوز ريحالا ، حسين أمان نر هسين ، الآن راميريز دياز .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كذاب مايقدر يسوي شي😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله كل مايصيبني أحباط أو يأس أتذكر أن الأهبل هذه صار رئيس لأمريكا وأرجع أتشجع من جديد😂😂😂😂😂😂
ابو محمد
اتكالنا على الله وحده لا شريك له ، ثم الاخذ باالاسباب ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مدري وش تستفيد الناس من الكذب 😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معروف الشي ذا

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