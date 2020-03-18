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جامعة الجوف تعلن عن عدد من الوظائف الصحية الشاغرة

Time منذ 27 دقيقة
Views 1268
جامعة الجوف تعلن عن عدد من الوظائف الصحية الشاغرة

سكاكا (صدى):
أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف عن توفر عدد 10 وظائف صحية شاغرة للسعوديين على وظيفة طبيب مقيم، وطبيب نائب بكلية الطب وطب الأسنان وفق التخصصات التالية " الجراحة العامة، الطب الباطني ، جراحة الوجه والفكين ، العلاج التحفظي وإصلاح الأسنان ، الاستعاضة السنية المتحركة والثابتة" .

واشترطت العمادة التي تستقبل الطلبات يوم 23 / 7 / 1441هـ وحتى يوم 1 / 8 / 1441هـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتتوفر لديه المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.

ودعت العمادة الراغبين في التقديم إلكتروني على الرابط التالي: هنــــــــــــا  .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كذاب مايقدر يسوي شي😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله كل مايصيبني أحباط أو يأس أتذكر أن الأهبل هذه صار رئيس لأمريكا وأرجع أتشجع من جديد😂😂😂😂😂😂
ابو محمد
اتكالنا على الله وحده لا شريك له ، ثم الاخذ باالاسباب ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مدري وش تستفيد الناس من الكذب 😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معروف الشي ذا

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