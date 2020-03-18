جامعة الجوف تعلن عن عدد من الوظائف الصحية الشاغرة

سكاكا (صدى):

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف عن توفر عدد 10 وظائف صحية شاغرة للسعوديين على وظيفة طبيب مقيم، وطبيب نائب بكلية الطب وطب الأسنان وفق التخصصات التالية " الجراحة العامة، الطب الباطني ، جراحة الوجه والفكين ، العلاج التحفظي وإصلاح الأسنان ، الاستعاضة السنية المتحركة والثابتة" .

واشترطت العمادة التي تستقبل الطلبات يوم 23 / 7 / 1441هـ وحتى يوم 1 / 8 / 1441هـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتتوفر لديه المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.

ودعت العمادة الراغبين في التقديم إلكتروني على الرابط التالي: هنــــــــــــا .