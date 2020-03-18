بالفيديو.. لحظة وقوف عثمان أبوبكر في الاستوديو أثناء الحديث عن ماجد عبدالله

ماجد محمد (صدى):

وثق مقطع فيديو وقوف الناقد الرياضي عثمان أبوبكر في استوديو الحصاد الرياضي احتراما أثناء حديثه عن ماجد عبدالله لاعب النصر والمنتخب الوطني السابق، مما أثار تفاعلا واسعا.

وقال عثمان أبوبكر:" حينما تتحدث عن حمدالله فهو هداف الآن، ولكن حينما تتحدث عن ماجد عبدالله لابد أن تقف احتراما لتاريخ هذا اللاعب والثروة الذي تركها في الكرة ".

وبدا في المقطع عثمان أبوبكر يعود للجلوس مرة أخرى لاستكمال حديثه عن لاعب النصر والمنتخب الوطني السابق، مضيفا:" يكفي أنه اللاعب الوحيد الذي سجل في كل دقيقة هدفا من الدقيقة الأولى للأخيرة سواء مع النصر أو رفقة المنتخب الوطني ".

وأوضح عثمان أبوبكر أن من الأشياء الجميلة حينما تتحدث عن البرازيل فتذكر دائما بيليه، وحينما تتحدث عن آسيا أو المملكة فماجد عبدالله هو بيليه قارة آسيا.