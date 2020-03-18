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كاتب صحفي: الحجر المنزلي يضع أصحاب « زواج المسيار» في ورطة

Time منذ 55 دقيقة
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كاتب صحفي: الحجر المنزلي يضع أصحاب « زواج المسيار» في ورطة

الرياض (صدى):
أكد الكاتب الصحفي هاني الظاهري، أن الحجر المنزلي يشكل ورطة لأولئك الرجال المنخرطين في علاقات زواج مسيار أو سرّي؛ فالحجر المنزلي مع الزوجة الرسمية والأبناء مسألة كارثية تهدد مشاريعهم الزوجية الخارجية، وهو ما قد يدفع بعض الشجعان منهم للاعتراف.

وأوضح هاني الظاهري، في مقال له، أن الأزواج سيكونون أول ضحايا هذا الحجر المنزلي؛ حيث ستبدأ الزوجات في التنبه لكل صغيرة وكبيرة في تصرفات أزواجهن والعكس صحيح، وسيجد الأطفال أنهم محاصرون بأسئلة الأم من جهة وانتقادات الأب من جهة أخرى.

وقال أن: " الأبناء فسوف يسعدون في أول يومين بقضاء الساعات الطوال مع والديهم، لكنهم سينتبهون بعدها إلى أنهم فقدوا خصوصيتهم وعوالمهم المستقلة، وسيجدون أنهم محاصرون بأسئلة الأم من جهة وانتقادات الأب من جهة أخرى، وهذا ما سيجعلهم من أكثر سكان هذا الكوكب ترقباً لإعلان نهاية إعصار "كورونا" الذي عصف بحياتهم " .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كذاب مايقدر يسوي شي😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله كل مايصيبني أحباط أو يأس أتذكر أن الأهبل هذه صار رئيس لأمريكا وأرجع أتشجع من جديد😂😂😂😂😂😂
ابو محمد
اتكالنا على الله وحده لا شريك له ، ثم الاخذ باالاسباب ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مدري وش تستفيد الناس من الكذب 😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معروف الشي ذا

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