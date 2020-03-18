كاتب صحفي: الحجر المنزلي يضع أصحاب « زواج المسيار» في ورطة

الرياض (صدى):

أكد الكاتب الصحفي هاني الظاهري، أن الحجر المنزلي يشكل ورطة لأولئك الرجال المنخرطين في علاقات زواج مسيار أو سرّي؛ فالحجر المنزلي مع الزوجة الرسمية والأبناء مسألة كارثية تهدد مشاريعهم الزوجية الخارجية، وهو ما قد يدفع بعض الشجعان منهم للاعتراف.

وأوضح هاني الظاهري، في مقال له، أن الأزواج سيكونون أول ضحايا هذا الحجر المنزلي؛ حيث ستبدأ الزوجات في التنبه لكل صغيرة وكبيرة في تصرفات أزواجهن والعكس صحيح، وسيجد الأطفال أنهم محاصرون بأسئلة الأم من جهة وانتقادات الأب من جهة أخرى.

وقال أن: " الأبناء فسوف يسعدون في أول يومين بقضاء الساعات الطوال مع والديهم، لكنهم سينتبهون بعدها إلى أنهم فقدوا خصوصيتهم وعوالمهم المستقلة، وسيجدون أنهم محاصرون بأسئلة الأم من جهة وانتقادات الأب من جهة أخرى، وهذا ما سيجعلهم من أكثر سكان هذا الكوكب ترقباً لإعلان نهاية إعصار "كورونا" الذي عصف بحياتهم " .