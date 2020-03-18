بالفيديو.. القحطاني يكشف تفاصيل مثيرة عن عقد حمدالله مع النصر 

نواف السالم (صدى):

كشف الناقد الرياضي فلاح القحطاني، عن مفاجأة بخصوص عقد النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله، مع نادي النصر.

وقال القحطاني إن عقد حمد االله مع نادي النصر، عند الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، كان ينص على تقاضيه مبلغ مليون دولار فقط، كراتب سنوي.

ولفت الناقد الرياضي، إلي أن النجم المغربي الكبير، كان أقل اللاعبين الأجانب تقاضيًا للراتب السنوي، في نادي النصر، خلال الموسم الرياضي الماضي.

وأوضح أن إدارة النصر السابقة، برئاسة سعود آل سويلم، عند توقيعها مع حمد الله، وضعت مجموعة من البنود الأخرى في العقد، أبرزها تحسين راتبه بشكل كبير، في حال قاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري، والحصول على هداف المسابقة.

وتابع القحطاني، أنه بعد أن قاد حمد الله، فريق النصر بالفعل، للتتويج بالدوري، والحصول على لقب الهداف، طالب بتنفيذ البنود المنصوص عليها في عقده، بتحسين راتبه مع الفريق، ولم يساوم أبدًا الإدارة، سواء الماضية أو الحالية.