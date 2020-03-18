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الصين تكشف عن البروتوكول العلاجي للفيروس للدول المتضررة

Time منذ ساعة
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الصين تكشف عن البروتوكول العلاجي للفيروس للدول المتضررة

بكين (صدى):
نشرت الصين البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا للدول المتضررة لمساعدتها، لافتة إلى أن فكرة العلاج تركز على زيادة نسبة الزنك داخل الخلايا والذي بدوره يقوم بإيقاف إنزيم يسمى RNA dependent RNA polymerase، ويساعد على التعافي.

وأوضحت الصين، أنه للقيام بذلك استخدموا (الكلوروكوين) وهو علاج الملاريا؛ بينما إذا كان المريض يعاني من أعراض بسيطة وكان صغير في السن وليس لديه أمراض مزمنة، فلا يتم إعطائه سوى أدوية لعلاج الأعراض ويتم عزله.

وأشارت إلى أن إذا كان المريض يعاني من أعراض أكثر حدة أو أعراض ‏بسيطة ولكنه متقدم بالعمر أو عنده أمراض مزمنة، فيتم إعطائه 1 من 3 أدوية أحدهم دواء (كلوروكوين) والذي يستخدم في علاج الملاريا بجرعة 500 مليجرام يوميا، ويمكن استخدام ضعف هذه الجرعة وهي 500 مليجرام مرتين يوميا حسب الحالة.

وقالت أنه إذا كان المريض يعاني من التهاب رئوي، فالعلاج الثاني هو (هيدروكسي كلوروكوين) 400 مليجرام يوميا، والثالث هو (كاليترا) وهو علاج للأيدز، ويؤخذ قرصين مرتين يوميا ويستخدم من 7 إلى 10 أيام؛ فيما تعطى هذه الأدوية للمصابين فقط، ويتم استخدام نوع واحد فقط من هذه الأدوية.

وأكدت أن ذلك لأن استخدام دوائين أو أكثر، قد يتسبب بحدوث تفاعلات دوائية بينهما مما يؤدي ذلك إلى مضاعفات أخرى مميتة؛ بينما استخدام كوريا الجنوبية لهذا البروتوكول الطبي ساهم في تقليل نسبة الوفيات من 3.6%  إلى 0.6%.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كذاب مايقدر يسوي شي😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله كل مايصيبني أحباط أو يأس أتذكر أن الأهبل هذه صار رئيس لأمريكا وأرجع أتشجع من جديد😂😂😂😂😂😂
ابو محمد
اتكالنا على الله وحده لا شريك له ، ثم الاخذ باالاسباب ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مدري وش تستفيد الناس من الكذب 😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معروف الشي ذا

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