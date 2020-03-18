الطاقة توجه أرامكو بتوفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3 مليون برميل يوميا

الرياض (صدى):

وجهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو السعودية، بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى (12.3) اثني عشر مليوناً وثلاثمائة ألف برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.