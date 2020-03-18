calendar

الطاقة توجه أرامكو بتوفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3 مليون برميل يوميا

Time منذ ساعة
Views 1430
الطاقة توجه أرامكو بتوفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3 مليون برميل يوميا

الرياض (صدى):
وجهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو السعودية، بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى (12.3) اثني عشر مليوناً وثلاثمائة ألف برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كذاب مايقدر يسوي شي😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله كل مايصيبني أحباط أو يأس أتذكر أن الأهبل هذه صار رئيس لأمريكا وأرجع أتشجع من جديد😂😂😂😂😂😂
ابو محمد
اتكالنا على الله وحده لا شريك له ، ثم الاخذ باالاسباب ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مدري وش تستفيد الناس من الكذب 😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معروف الشي ذا

أخر الأخبار

إصابة شخص إثر حادث اصطدام 3 شاحنات على طريق الحرمين بجدة
إصابة شخص إثر حادث اصطدام 3 شاحنات على طريق الحرمين بجدة
Time منذ 58 ثانية Views 1009
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 35 مقيما لتبرعهم بالدم 10 مرات
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 35 مقيما لتبرعهم بالدم 10 مرات
Time منذ 13 دقيقة Views 1204
بالفيديو.. لحظة وقوف عثمان أبوبكر في الاستوديو أثناء الحديث عن ماجد عبدالله
بالفيديو.. لحظة وقوف عثمان أبوبكر في الاستوديو أثناء الحديث عن ماجد عبدالله
Time منذ 19 دقيقة Views 1478
جامعة الجوف تعلن عن عدد من الوظائف الصحية الشاغرة
جامعة الجوف تعلن عن عدد من الوظائف الصحية الشاغرة
Time منذ 26 دقيقة Views 1246
إصابة شخص في اصطدام 3 شاحنات بجدة
إصابة شخص في اصطدام 3 شاحنات بجدة
Time منذ 27 دقيقة Views 1282
بالفيديو.. مسؤول يدخل الحمام دون نزع الميكروفون
بالفيديو.. مسؤول يدخل الحمام دون نزع الميكروفون
Time منذ 29 دقيقة Views 691
رئيس الاتحاد الإنجليزي: أوضاعنا صعبة بعد تأجيل يورو 2020
رئيس الاتحاد الإنجليزي: أوضاعنا صعبة بعد تأجيل يورو 2020
Time منذ 31 دقيقة Views 1253
الإيقاع بعصابة سطو على مركبة نقل أموال
الإيقاع بعصابة سطو على مركبة نقل أموال
Time منذ 32 دقيقة Views 436
وظيفة نسائية شاغرة في شركة بوبا العربية
وظيفة نسائية شاغرة في شركة بوبا العربية
Time منذ 34 دقيقة Views 1278
بالفيديو.. القحطاني يكشف تفاصيل مثيرة عن عقد حمدالله مع النصر 
بالفيديو.. القحطاني يكشف تفاصيل مثيرة عن عقد حمدالله مع النصر 
Time منذ 36 دقيقة Views 1650