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الطاقة توجه أرامكو بتوفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3 مليون برميل يوميا
منذ ساعة
1430
الرياض (صدى):
وجهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو السعودية، بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى (12.3) اثني عشر مليوناً وثلاثمائة ألف برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.
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أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كذاب مايقدر يسوي شي😂
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله كل مايصيبني أحباط أو يأس أتذكر أن الأهبل هذه صار رئيس لأمريكا وأرجع أتشجع من جديد😂😂😂😂😂😂
ابو محمد
اتكالنا على الله وحده لا شريك له ، ثم الاخذ باالاسباب ...
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مدري وش تستفيد الناس من الكذب 😂😂😂😂😂😂
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معروف الشي ذا
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