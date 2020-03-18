القبض على أحد مروجي الشائعات بشأن «كورونا»

الرياض (صدى):

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عن قيام وحدة الرصد برصد أحد الأشخاص بإنتاج محتوى معلوماتي يتضمن شائعات وأخبار مجهولة المصدر عن فيروس كورونا المستجد، عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

ووجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالبحث والتحري عن المعني بالإجراء والقبض عليه واستكمال المقتضى النظامية بحقه؛ حيث بتحليل الأدلة الرقمية والمعرفات المعلوماتية تم القبض عليه وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج شائعات وأخبار مجهولة المصدر ماسة بالنظام العام.

وأحيلت كامل أوراقه إلى لمحكمة المختصة، فضلًا عن المطالبة بعقوبته بالسجن لمدة تصل خمس سنوات وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة ونشر الحكم بعد ثبوت الإدانة على نفقة المحكوم عليه، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.