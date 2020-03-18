مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 47.80 نقطة ليقفل عند مستوى 6154.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 226 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شاكر, الباحة, التعاونية, الاستثمار, ومهارة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية للتعليم, الخزف السعودي, الوطنية, المواساة, ورعاية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.74% و 6.36% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, أرامكو السعودية ، سليمان الحبيب, الراجحي, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سليمان الحبيب, الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية، ومهارة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 885.92 نقطة ليقفل عند مستوى 6043.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 25 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 586 ألف سهم تقاسمتها 1503 صفقات.