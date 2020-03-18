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طرق تنظيف أجهزة «أبل»

Time منذ 8 ساعات
Views 1878
طرق تنظيف أجهزة «أبل»

وكالات (صدى):
كشفت شركة أبل عن مجموعة من النصائح لتنظيف الأجهزة الخاصة بها؛ حيث يتم تصنيع منتجاتها باستخدام مجموعة متنوعة من المواد، وقد تحتاج كل مادة إلى متطلبات معيّنة في التنظيف.

وأوضحت الشركة، أنه يجب استخدم قطعة من القماش الناعم والخالي من الوبر؛ فضلًا عن تجنب استخدام الأقمشة ذات الأسطح الكاشطة أو المناشف القماشية أو الورقية أو المواد المشابهة، وتجنب المسح المفرط الذي من الممكن أن يتسبب في تلف الأجهزة.

وأضافت: افصل جميع مصادر الطاقة الخارجية والأجهزة والكابلات عند الشروع بالتنظيف، وحافظ على بقاء السوائل بعيدة عن المنتج؛ مشددة على تجنب دخول البلل في أي فتحات، وتجنب استخدام رشاشات الرذاذ أو المبيضات أو المواد الكاشطة.

ويجب تجنب رش المنظفات مباشرة على الجهاز؛ فيما يمكنك مسح الأسطح الصلبة غير المسامية في منتجات آبل، مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح أو أي أسطح خارجية أخرى، باستخدام مناديل مبللة بكحول (إيزوبروبيلي) بنسبة تركيز 70%.

ومن الممكن أيضًا، استخدام المناديل المطهرة، كما يجب عليك عدم استخدام المبيضات، ويجب تجنب تعريض أي فتحات للبلل، بالإضافة إلى ذلك، لا تغمر منتجات آبل في أي مواد تنظيفية.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يارب ترزقنا من وترزقهم من واسع فضلك
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
ابو محمد
على نيتها ..
ابو محمد
من له حيلة فااليحتال ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش مودي الطفله عنده وين أهلها عنها🤔

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