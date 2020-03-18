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بالفيديو.. حكومة إيران تقع في موقف محرج على الهواء بسبب تفشي الوباء

Time منذ 5 دقائق
Views 1129
بالفيديو.. حكومة إيران تقع في موقف محرج على الهواء بسبب تفشي الوباء

طهران (صدى):
وجه الممثل الإيراني الشهير أمير حسين روستامي، أسئلة محرجة إلى النظام الإيراني بشأن تفشي الفيروس المستجد في بلاده، وذلك خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني مباشر مساء الاثنين، على قناة "زندة" التليفزيونية الرسمية.

وقال أمير روستامي: " لماذا تأخرت الحكومة في الإعلان عن تفشي فيروس كورونا المستجد؟ لماذا لم يتم عزل مدينة قم التي كانت مركز تفشي المرض؟ لماذا استمرت الرحلات الجوية لشركة (ماهان إير) إلى الصين؟ "؛ فيما حاول مقدم البرنامج التخفيف من حدة تصريحات ضيفه أثناء الحلقة.

وطالب روستامي رئيس السلطة القضائية في إيران، برفع الحظر المفروض على تطبيق التراسل "تلغرام"، مشددا أن يمكن أن يكون مفيدا للتواصل بين المواطنين والأطباء، بما يساعد في وقف تفشي الوباء؛ ليحاول المذيع مقاطعته عدة مرات لكن الممثل واصل انتقاده لعدة دقائق، قبل أن يتم قطع بث البرنامج بفاصل إعلاني بطريقة مفاجئة.

وتم طرد الفنان الإيراني من الاستديو قبل عودة البث، فيما قال المذيع بلهجة اعتذار إن برنامجه يهدف إلى تسلية الناس وإضحاكهم، وإن الأسئلة التي طرحها روستامي يمكن طرحها والإجابة عليها عبر نوعية أخرى من البرامج.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا..
إبن سمومة
الله يفتح له أبواب الفرج،ويرزقه من واسع فضله،وكل محتاج وكل من ضاقت به وعليه السبل..
ناصح
طريقة أسهل وأكثر واقعية وبدون خشب ؛) .. اطلع على اقرب رصيف أو مكان مرتفع ب٣ كفرات وخلي الرابع المطلوب تغييره خارج الرصيف
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
عند الله تلتقي الخصوووووم.! حقك لا تتركه يا عبدالله وأي لاعب؟! لأن خدمتكم في الملاعب محدودة وبعدها يبان الذكي من اللعيبة الي أمنو مستقبلهم ومستقبل أولادهم بالتجارة والعقار وهو الصح،، ولا يكون مصيركم مثل لعيبة لعب فيهم الزمن ولا يملكون مصدر دخل ثابت والأمثله كثير ( خالد مسعد وعبدالله سليمان والعويران والقائمة تطول....... الخ لا تتنازل بريال واحد ولا توقع على أي أوراق أو مستندات تخص الدفع بالأجل انتبه انتبه انتبه طالب بحقك وصعد موضوعك لأعلى سلطة قضائية تخص كرة القدم
محمد
مالومها بعد رفع قيمة المعقم الصغير دبل بالصيدليات

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