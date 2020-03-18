بالفيديو.. حكومة إيران تقع في موقف محرج على الهواء بسبب تفشي الوباء

طهران (صدى):

وجه الممثل الإيراني الشهير أمير حسين روستامي، أسئلة محرجة إلى النظام الإيراني بشأن تفشي الفيروس المستجد في بلاده، وذلك خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني مباشر مساء الاثنين، على قناة "زندة" التليفزيونية الرسمية.

وقال أمير روستامي: " لماذا تأخرت الحكومة في الإعلان عن تفشي فيروس كورونا المستجد؟ لماذا لم يتم عزل مدينة قم التي كانت مركز تفشي المرض؟ لماذا استمرت الرحلات الجوية لشركة (ماهان إير) إلى الصين؟ "؛ فيما حاول مقدم البرنامج التخفيف من حدة تصريحات ضيفه أثناء الحلقة.

وطالب روستامي رئيس السلطة القضائية في إيران، برفع الحظر المفروض على تطبيق التراسل "تلغرام"، مشددا أن يمكن أن يكون مفيدا للتواصل بين المواطنين والأطباء، بما يساعد في وقف تفشي الوباء؛ ليحاول المذيع مقاطعته عدة مرات لكن الممثل واصل انتقاده لعدة دقائق، قبل أن يتم قطع بث البرنامج بفاصل إعلاني بطريقة مفاجئة.

وتم طرد الفنان الإيراني من الاستديو قبل عودة البث، فيما قال المذيع بلهجة اعتذار إن برنامجه يهدف إلى تسلية الناس وإضحاكهم، وإن الأسئلة التي طرحها روستامي يمكن طرحها والإجابة عليها عبر نوعية أخرى من البرامج.