«ترامب» يوجه رسالة مطمئنة للعالم بعد تفشي الوباء

واشنطن (صدى):

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة مطمئنة رغم تفشي الوباء في جميع الولايات المتحدة الـ 50 ، مؤكداً أن العالم سينتصر على المرض .

وقال " ترامب " : العالم الآن في حال حرب مع عدو خفي. سوف ننتصر .

وتفاعل الآلاف مع تغريدة " ترامب " ، حيث حصل على أكثر من 80 ألف إعادة تغريد وب52 ألف تعليق ، وسط حالةمن الجدل بين الثقة في قدرة الحكومة الأمريكية وبين انتقاده بسبب تأخر إعلان حالة الطوارئ خوف على الأسواق المالية لهدف سياسي .

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا، إذ حصدت أكثر من 52 ألف تعليق خلال ساعات وأعاد تغريدها أكثر من 81 ألف شخص.

وتخطت الإصابات في الولايات المتحدة حاجز الـ6500، أما حصيلة الوفيات فبلغت أكثر من 111 حتى ليل الثلاثاء، فيما تعافى 106 مرضى من الفيروس في أنحاء البلاد.