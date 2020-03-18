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«ترامب» يوجه رسالة مطمئنة للعالم بعد تفشي الوباء

Time منذ 58 دقيقة
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«ترامب» يوجه رسالة مطمئنة للعالم بعد تفشي الوباء

واشنطن (صدى):
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة مطمئنة رغم تفشي الوباء في جميع الولايات المتحدة الـ 50 ، مؤكداً أن العالم سينتصر على المرض .

وقال " ترامب " : العالم الآن في حال حرب مع عدو خفي. سوف ننتصر .

وتفاعل الآلاف مع تغريدة " ترامب " ، حيث حصل على أكثر من 80 ألف إعادة تغريد وب52 ألف تعليق ، وسط حالةمن الجدل بين الثقة في قدرة الحكومة الأمريكية وبين انتقاده بسبب تأخر إعلان حالة الطوارئ خوف على الأسواق المالية لهدف سياسي .

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا، إذ حصدت أكثر من 52 ألف تعليق خلال ساعات وأعاد تغريدها أكثر من 81 ألف شخص.

وتخطت الإصابات في الولايات المتحدة حاجز الـ6500، أما حصيلة الوفيات فبلغت أكثر من 111 حتى ليل الثلاثاء، فيما تعافى 106 مرضى من الفيروس في أنحاء البلاد.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا..
إبن سمومة
الله يفتح له أبواب الفرج،ويرزقه من واسع فضله،وكل محتاج وكل من ضاقت به وعليه السبل..
ناصح
طريقة أسهل وأكثر واقعية وبدون خشب ؛) .. اطلع على اقرب رصيف أو مكان مرتفع ب٣ كفرات وخلي الرابع المطلوب تغييره خارج الرصيف
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
عند الله تلتقي الخصوووووم.! حقك لا تتركه يا عبدالله وأي لاعب؟! لأن خدمتكم في الملاعب محدودة وبعدها يبان الذكي من اللعيبة الي أمنو مستقبلهم ومستقبل أولادهم بالتجارة والعقار وهو الصح،، ولا يكون مصيركم مثل لعيبة لعب فيهم الزمن ولا يملكون مصدر دخل ثابت والأمثله كثير ( خالد مسعد وعبدالله سليمان والعويران والقائمة تطول....... الخ لا تتنازل بريال واحد ولا توقع على أي أوراق أو مستندات تخص الدفع بالأجل انتبه انتبه انتبه طالب بحقك وصعد موضوعك لأعلى سلطة قضائية تخص كرة القدم
محمد
مالومها بعد رفع قيمة المعقم الصغير دبل بالصيدليات

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