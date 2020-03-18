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شقيق ياسمين عبد العزيز يهددها إذا لم تعلن عن زواجها رسمياً

Time منذ 18 ساعة
Views 4719
شقيق ياسمين عبد العزيز يهددها إذا لم تعلن عن زواجها رسمياً

القاهرة (صدى):
وجه الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز رسالة حادة لها وللفنان احمد العوضي يطالبهما بالإعلان عن زواجهما رسمياً .

وقال " وائل " على حسابه الرسمي عبر " تويتر " : انتو للي بعمل فضايح وعايشين مع بعض ازاي بدون صفة في البيت والشغل ولو في صفة محدش صرح بيها ليه .. !! انا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول ..ما تعلنوا جوازكم .

وأضاف مهدداً : طيب قسماً بالله انا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي الا لما الامور تتحط في نصابها الصحيح ، واللي هيغلط فيا هاخذ حقي بالقانون .

واختتم قائلاً : اخيراً للناس المحترمة لو ليك اخت حط نفسك مكاني !!؟.

وكانت الأزمة قد اشتعلت عندما طالب وائل الفنان أحمد العوضي أن " يدخل البيت من بابه " لطلب يد ياسمين ليعايره "العوضي " قائلاً : انهي بيت اللي ادخله من بابه..ان كانت هي اللي بتصرف عليك وعلى ابنك اللي مخبيه وراميه وهي بتدفعله مصاريف مدرسته وغيرها من العبارات التي تكشف سوء العلاقة من شقيقته ونجله .

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أحدث التعليقات

صراحه
عقوبات ترضي المدلل الاصيفر
عين الصقر
اهم شي القروووووش البحرين شالة 3 شهور عن المواطنين الكهرباء والماء
عين الصقر
اهم شي القروووووش البحرين شالت فواتير الكهرباء والماء عن المواطنين لنذة 3 شهور
abdul
افضل كمام يمكن صناعته من قماش شماغ اردني كما قال وزير الصحة الاردني عن احلال الشماغ محل الكمام الطبِّي هههههه
abdul
افضل كمام يمكن صناعته من قماش شماغ اردني كما قال وزير الصحة الاردني عن احلال الشماغ محل الكمام الطبِّي هههههه

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