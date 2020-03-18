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نصائح " الصحة العالمية " في حال نفاذ مطهر اليد

Time منذ ساعة
Views 1877
نصائح " الصحة العالمية " في حال نفاذ مطهر اليد

جينيف (صدى):
أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا داعي للقلق في حال نفاذ مطهرات اليد من الصيدليات والمحال التجارية.

وأوضحت المنظمة أن البديل الآمن هو غسيل اليد بالماء والصابون بشكل دائم على مدار اليوم مع عدم لمس الأنف والعين والفم، مشددة على أن غسيل اليد يقي من الفيروس المستجد، ولابد من فرك اليد جيد بالماء والصابون مع غسيل الأصابع جيدا وظهر اليد وحول الأظافر.

وناشدت منظمة الصحة العالمية باتباع الإجراءات الاحترازية مهما كان المناخ ونصحت بمواظبة غسيل اليد وتغطية الفم والأنف والعين مع التخلص من المناديل لعدم نقل العدوى مع غسل اليد بعد العطس .

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الثلاثاء، إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

نواف
اللي حرر الخبر ماتعرف تكتب تسقط بدال تطيح؟؟؟؟!!!!!!
أبوسطام
الله يرحمه ويغفرله
أبوسطام
يمكن مريض نفسي
عبدالله
الهياط خلينه لك وبعدين رجال يام مايهيطون ان قالو فعلو يأخرالقرن
أبوسطام
شي جميل

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