حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية)، كما يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف ، حائل ) و شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة ومنطقتي المدينة المنورة و مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.