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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ 10 دقائق
Views 1154
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية)، كما يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف ، حائل ) و شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة ومنطقتي المدينة المنورة و مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

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أحدث التعليقات

مشاكس
ناس مريضه وعندها خوف لبلدها يقتلونه اكيد من المراهقين يبي يشهر نفسه..
ابو وليد
فيه خطوط بريه ايران العراق سوريا لبنان وكل اهل القطيف اللي يروحون يعبدون شياطين ايران ويتبكبكون على العتبات المنجسه ويتمتعون هناك ياخذون هذا الطريق البري الى لبنان ويكملون الفله بالمدخرا الي تصرفها لهم الحكومه السعوديه
محمد
استغفر الله واتوب إليه.
محمد
استغفر الله واتوب إليه.
غييييوووورررر
نسال الله العفو والعافيه ونعوذ بالله من سوء المنقلب اللهم اهدها وردها اليك ردا جميلا

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