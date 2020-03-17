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المغامسي بعد إغلاق المساجد: الإسلام يحافظ على الناس فالعبادات لا تقوم إلا بهم

Time منذ 4 ساعات
Views 1887
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المغامسي بعد إغلاق المساجد: الإسلام يحافظ على الناس فالعبادات لا تقوم إلا بهم

علي القحطاني (صدى):
علق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، على قرار هيئة كبار العلماء بشأن إيقاف صلاة الجماعة مؤقتًا.

وقال المغامسي: " إن المشايخ استدلوا في هذا القرار بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، وقواعد فقهية، اتفق العلماء عليها " .

وأضاف: " الإسلام يحافظ على بقاء الناس، لأن العبادات لا تقوم إلا بالناس، وإذا هلك الناس فمن يعبد الله، ونظرت هيئة العلماء إلى هذا الجانب عند اتخاذها القرار " .

وتابع: " هذه جائحة ضربت أهل الأرض جميعًا لا يتثنى منها أحد، والقرار بني بناءً محكمًا شرعيًّا وعقليًّا ونقديًّا واحترازيًّا، وهو قرار مؤصل وموثق " .

وأكد أن المسلم لن يحرم من الأجر الكامل، لأنهم منعوا من اضطرارًا، وحفاظًا على أرواحهم.

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أحدث التعليقات

مشاكس
ناس مريضه وعندها خوف لبلدها يقتلونه اكيد من المراهقين يبي يشهر نفسه..
ابو وليد
فيه خطوط بريه ايران العراق سوريا لبنان وكل اهل القطيف اللي يروحون يعبدون شياطين ايران ويتبكبكون على العتبات المنجسه ويتمتعون هناك ياخذون هذا الطريق البري الى لبنان ويكملون الفله بالمدخرا الي تصرفها لهم الحكومه السعوديه
محمد
استغفر الله واتوب إليه.
محمد
استغفر الله واتوب إليه.
غييييوووورررر
نسال الله العفو والعافيه ونعوذ بالله من سوء المنقلب اللهم اهدها وردها اليك ردا جميلا

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