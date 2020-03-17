باريس سان جيرمان يحاول إبقاء مبابي رغم إغراءات ريال مدريد

وكالات (صدى):

تعمل الفرق العالمية على اختيار لاعبيها في سوق الانتقالات الصيفية، بعد توقف غالبية المسابقات في جميع أنحاء العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعد النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، من أبرز الأسماء المطروحة التي يسعى التعاقد معها كل من ريال مدريد وبرشلونة.

ويحاول نادي باريس سان جيرمان، حسم ملف تجديد عقد مبابي لحمايته من الإغراءات التي تلاحقه، رغم أن عقده حتى يونيو 2022.

ويتوقع أن يذهب مبابي لصفوف ريال مدريد لتحقيق حلمه في ارتداء قميص «الملكي»، إضافة إلى رغبة النادي في التعاقد معه.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى تمديد عقد مبابي وعدم رحيله إلى أي مكان آخر، لأنه موهبة تمثل صراعا للحصول عليه، وقد يكون الأمر صادما حال تفضيل اللاعب الانتقال إلى مدريد.