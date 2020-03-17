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سفارة المملكة في فرنسا تدعو مواطنيها بالتقيد بالإجراءات بشأن حظر التجول

Time منذ 5 ساعات
Views 1646
سفارة المملكة في فرنسا تدعو مواطنيها بالتقيد بالإجراءات بشأن حظر التجول

باريس (صدى):
دعت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا اليوم المواطنين السعوديين بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة الفرنسية بشأن حظر التجول، والذي سيستمر لمدة 15 يوماً على الأقل ابتداء من الـ 17 الشهر الجاري.

وأكدت السفارة أهمية حمل تصريح للحالات المستثنية في حظر التجول وهي: إتاحة الخروج من المنزل إلى العمل في حال تعذر العمل عن بعد، إتاحة الخروج لشراء المقتنيات والاحتياجات الأساسية، إتاحة الخروج لأجل رعاية الأطفال أو مساعدة كبار السن ومن يحتاج الرعاية، إتاحة الخروج لمزاولة الرياضة وبشكل فردي بالقرب من مقر السكن ودون أي تجمعات.

وأشارت إلى أنه سيترتب من عدم حمل التصريح اللازم للخروج من المنزل التعرض إلى مخالفة تقدر بـ 38 يورو ، وقد تصل إلى 135 يورو.

كما حثت المواطنين بغية الرد على استفساراتهم أو في الحالات الطارئة التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة على الأرقام التالية:

( 0033673656324 - 0033626238195 ) .

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أحدث التعليقات

مشاكس
ناس مريضه وعندها خوف لبلدها يقتلونه اكيد من المراهقين يبي يشهر نفسه..
ابو وليد
فيه خطوط بريه ايران العراق سوريا لبنان وكل اهل القطيف اللي يروحون يعبدون شياطين ايران ويتبكبكون على العتبات المنجسه ويتمتعون هناك ياخذون هذا الطريق البري الى لبنان ويكملون الفله بالمدخرا الي تصرفها لهم الحكومه السعوديه
محمد
استغفر الله واتوب إليه.
محمد
استغفر الله واتوب إليه.
غييييوووورررر
نسال الله العفو والعافيه ونعوذ بالله من سوء المنقلب اللهم اهدها وردها اليك ردا جميلا

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