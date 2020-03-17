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بالفيديو.. الخثلان يعلق على منع إقامة الجمعة والجماعة بالمملكة

Time منذ 43 دقيقة
Views 1768
بالفيديو.. الخثلان يعلق على منع إقامة الجمعة والجماعة بالمملكة

الرياض (صدى):
‏أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو هيئة كبار العلماء السابق، أننا أمام نازلة عظيمة اجتاحت العالم ووباء كبير.

وأضاف الشيخ الخثلان، أن أفضل طريقة لمحاصرة الأمراض والأوبئة هي الحجر الصحي، ومنع التجمعات كونها أفضل وأمثل طريقة، وإذا صدر شيء عن العلماء فينبغي السمع والطاعة وألا ينازع الأمر أحد.

وذكر أنه إن كان الإنسان رأي خاص فليحتفظ به لنفسه لعدم إثارة فتنة، لأن هذه من المسائل التي لا ينبغي فيها الاستهانة.

وكانت هيئة كبار العلماء أصدرت بيانا اليوم، قالت فيه إنه يسوغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً.

وأشارت إلى أنه عندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد، ويقال في الأذان: صلوا في بيوتكم؛ لحديث بن عباس أنه قال لمؤذنه ذلك ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري ومسلم.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
abdul
ههههه.... الابتعاد عن المَكْرون واجب مثل الابتعاد عن المَزْكوم. تصرّف جيد خاصة اذا العاطس ذرا ذرّاة عطسه علي ضيف البرنامج.
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه
وافي
اللي عزلك يبي يعزل غيرك ان شاءالله

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