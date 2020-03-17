calendar

الشمس تعانق شفاء التقي

Time منذ 26 دقيقة
Views 675
Comment 1
الشمس تعانق شفاء التقي
Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
abdul
ههههه.... الابتعاد عن المَكْرون واجب مثل الابتعاد عن المَزْكوم. تصرّف جيد خاصة اذا العاطس ذرا ذرّاة عطسه علي ضيف البرنامج.
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه
وافي
اللي عزلك يبي يعزل غيرك ان شاءالله

أخر الأخبار

مواطن يوثق نجاته من حادث مروع في البر
مواطن يوثق نجاته من حادث مروع في البر
Time منذ 4 دقائق Views 166
زفة عرسان وسط السيول .. الله يتمم
زفة عرسان وسط السيول .. الله يتمم
Time منذ 4 دقائق Views 161
شاهد كيف أن مجرد البقاء في المنزل ساعد الصين على التغلب على المرض
شاهد كيف أن مجرد البقاء في المنزل ساعد الصين على التغلب على المرض
Time منذ 6 دقائق Views 159
ما يمنعهم شيء من الكورونا
ما يمنعهم شيء من الكورونا
Time منذ 7 دقائق Views 166
صاحب اطول شنب في العالم
صاحب اطول شنب في العالم
Time منذ 8 دقائق Views 196
كويتي يوثق رجل يهدد حياة المارة بآلة حادة
كويتي يوثق رجل يهدد حياة المارة بآلة حادة
Time منذ 9 دقائق Views 168
الجوازات تفعل نظام «الخدمات عن بعد» لسلامة المواطنين
الجوازات تفعل نظام «الخدمات عن بعد» لسلامة المواطنين
Time منذ 10 دقائق Views 1205
شاب يهتك عرض طفلة ويستغلها جنسياً بصور إباحية
شاب يهتك عرض طفلة ويستغلها جنسياً بصور إباحية
Time منذ 16 دقيقة Views 360
٦ تعليمات من المرور للقيادة الآمنة أثناء الضباب
٦ تعليمات من المرور للقيادة الآمنة أثناء الضباب
Time منذ 22 دقيقة Views 1240
القبض على شخص سكب مادة سائلة على السيارات بجدة
القبض على شخص سكب مادة سائلة على السيارات بجدة
Time منذ 23 دقيقة Views 1717