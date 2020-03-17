يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه بليز ماتويدى

وكالات (صدى):

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى، اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه الفرنسى بليز ماتويدي، بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على " تويتر " : "تنبيه تم اكتشاف حالة ثانية من فيروس الكورونا للاعب من صفوف الفريق نتمنى الشفاء العاجل للاعبنا بليز ماتويدي بعد ظهور نتيجة إيجابية للفحوصات التى خضع لها، سيستمر مراقبة اللاعب، إنه بخير".

ويذكر أن ماتويدى هو ثانى حالة من يوفنتوس تصاب بفيروس كورونا بعد المدافع دانييلى روجانى.

وأكد دانييلى روجاني مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، أنه يستجيب للعلاج بشكل جيد بعدما تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد الذى أصاب أكثر من 15 ألف فرد في إيطاليا لتصبح أكثر الدول الأوروبية إصابة بالوباء.