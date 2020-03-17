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خالد القحطاني يرد على مهاجمي المملكة: «سقطت أقنعتكم»

Time منذ ساعة
Views 2323
خالد القحطاني يرد على مهاجمي المملكة: «سقطت أقنعتكم»

الرياض (صدى):
علق المحلل الرياضي خالد القحطاني، على التقارير التي هاجمت المملكة، وادعت أنها لا تحترم حقوق الإنسان.

وغرد عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «ليس من باب التشفي لكن تأمل تلك الدول التي ظل إعلامها سنين ينعتنا أننا دولة لا تحترم حقوق الانسان، وفي وقت سقوط الأقنعة، اتضح انهم لا يحترمون النفس البشرية ويعاملونها بالأرقام تحمل الخسائر أحيانا، ونحن نؤمن أن {من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}،الحمدلله الذي ولانا من يخافه فينا».

ويظهر من مواقف المملكة في تعاملها مع أزمة ولا وباء كورونا أنها منذ البداية وحتى اليوم كل هدفها هو حماية الإنسان، على عكس بعض بعض الدول الديمقراطية التي تركت الأمور ولم تتدخل خوفا على اقتصادها وليس على شعوبها.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
abdul
ههههه.... الابتعاد عن المَكْرون واجب مثل الابتعاد عن المَزْكوم. تصرّف جيد خاصة اذا العاطس ذرا ذرّاة عطسه علي ضيف البرنامج.
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه
وافي
اللي عزلك يبي يعزل غيرك ان شاءالله

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