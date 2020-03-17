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منيرة المشخص: " نسفتوا جهود الجوازات .. اليحيا لم يخالف الأوامر "

Time منذ ساعتين
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منيرة المشخص: " نسفتوا جهود الجوازات .. اليحيا لم يخالف الأوامر "

الرياض (صدى):
استنكر المواطنون خلال الساعات الماضية، استمرار العمل في مديريات الجوازات اليوم الثلاثاء، على الرغم من تعليق حضور العاملين في معظم الجهات الحكومية وتخفيضها إلى النصف في مؤسسات أخرى.

ودشّن مواطنون وسم " اليحيا خالف الأوامر " ، مؤكدين أن الجوازات قطاع حساس وله احتكاك مباشر بالمقيمين والمواطنين، وتوافد الناس عليه باستمرار قد يُساهم في انتشار الفيروس.

وعلى جانب آخر، انتقد مواطنون آخرون تدشين هذا الوسم في هذه المرحلة الحرجة، معتبرين أننا يجب أن نقف مع المملكة ومؤسساتها وعدم نشر الخوف بين الناس.

وقالت الإعلامية منيرة المشخص : " من أنشأ هذا التاق يحاول من خلاله نسف جهود الجوازات التي لا يمكن إنكارها أبدا في كافة الظروف فكفاكم محاولات عقيمة جميعا نعلم أن المملكة العربية السعودية بكافة أجهزتها ولله الحمد استطاعت التغلب على أغلب دول العالم التي كانت تدعي انها متطورة إذا اليحيا لم يخالف الاوامر " .

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
abdul
ههههه.... الابتعاد عن المَكْرون واجب مثل الابتعاد عن المَزْكوم. تصرّف جيد خاصة اذا العاطس ذرا ذرّاة عطسه علي ضيف البرنامج.
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه
وافي
اللي عزلك يبي يعزل غيرك ان شاءالله

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