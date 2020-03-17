عزل والد قتيل فيلا نانسي عجرم للمحامية رهاب يثير الشكوك

بيروت (صدى):

قرر والد محمد الموسى قتيل فيلا نانسي عجرم، عزل المحامية رهاب بيطار وإيقافها عن المواصلة في استلام قضية نجله.

وقال والد محمد الموسى، خلال فيديو عبر موقع «تويتر»، «تم عزل الدكتورة رهاب بيطار، كمحامية عن المرحوم محمد، ولها جزيل الشكر».

فيما نشرت الدكتورة رهاب، عبر «فيسبوك» آية قرآنية : {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب}.

وربط المتابعون بين ما كتبته، وبين خبر إيقافها عن متابعة القضية بعد المجهود الذي بذلته حسب تعليقاتهم.

وتساءلوا في التعليقات عن سر قرار والد الموسى، وإن كان وافق على تسوية معينة بعيدا عن المحامية التي كان لها دور كبير في إثارة حادثة القتل أمام الإعلام بكل تفاصيلها ولم تبخل على الجمهور بمعلومة واحدة.

وتعود تفاصيل الجريمة لـ5 يناير الماضي، حين أطلق الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، 17 رصاصة على الشاب محمد الموسى الذي اقتحم مسكنه، بينما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي، أن القتيل كان يعمل في الفيلا في حين قالت أسرة نانسي أنه أقدم على السرقة وقتله فادي الهاشم دفاعا عن النفس.