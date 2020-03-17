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بالفيديو.. مؤذن العشاء يردد بحُرقة «الصلاة في رحالكم» بعد قرار غلق المساجد

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. مؤذن العشاء يردد بحُرقة «الصلاة في رحالكم» بعد قرار غلق المساجد

الرياض (صدى):
وثق عدد من مواطني المملكة، أول أذان عقب قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة واكتفاء المساجد بالأذان فقط، على أن يستثنى من ذلك الحرمين الشريفين.

وجاء في الأذان «الصلاة في بيوتكم»، وفقا لما أقرته هيئة كبار العلماء بالمملكة، والتي أوصت بأنه عند شعيرة الأذان ترفع في المساجد، ويقال في الأذان: صلوا في بيوتكم؛ لحديث بن عباس أنه قال لمؤذنه ذلك ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري ومسلم».

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن بيان هيئة كبار العلماء، يأتي للحرص على أنفس المسلمين والوطن من انتشار العدوى والمرض، ويدل على يسر وحرص الشريعة الإسلامية على العناية بالمسلمين دفع الضرر عنهم.

وكانت عدة دول اتخذت هذا القرار في إطار الإجراءات الوقائية لحماية الناس من فيروس كورونا الذي ينتشر سريعا في كل أنحاء العالم.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
abdul
ههههه.... الابتعاد عن المَكْرون واجب مثل الابتعاد عن المَزْكوم. تصرّف جيد خاصة اذا العاطس ذرا ذرّاة عطسه علي ضيف البرنامج.
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه
وافي
اللي عزلك يبي يعزل غيرك ان شاءالله

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