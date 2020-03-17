عمر المهنا: لا أتمنى رئاسة الحكام بوجود الأجانب وانا مبتعد منذ سنوات

نواف السالم (صدى):

أكد رئيس لجنة الحكام السابق في اتحاد كرة القدم، عمر المهنا أنه لا يتمنى العودة إلى منصبه بوجود الحكام الأجانب بالشكل الحالي.

وقال عمر المهنا: “لا أدري ما سبب تصدري المشهد وأنا مبتعد من سنوات، هو حب أو غيره، وأتشرف بخدمة الوطن، ولم أعد إلى لجنة الحكام كمستشار كما أثير مؤخرًا، وحضوري للملعب كان بدعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم”.

أضاف: “حضرت كداعم للحكام السعوديين فقط، ورئيس لجنة الحكام تريساكو هو من أصر على نزولي لأرض الملعب، وقابلت الأخير مرة واحدة في 2012، وكان مرشحًا لمنصب مدير دائرة التحكيم”.

واستكمل: “كان الأفضل الاستفادة من تريساكو كمدير لدائرة التحكيم، وأرى أنه من الأفضل أن يكون رئيس لجنة الحكام سعوديًا وحكمًا سابقًا، ولا أتمنى العودة حاليًا لرئاسة اللجنة بوجود الحكام الأجانب بهذا الشكل”.