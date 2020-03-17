البيان عن تعليق المملكة للرحلات لمصر وجميع انحاء العالم

القاهرة (صدى):

أصدرت سفارة المملكة في القاهرة، بيانًا للمواطنين السعوديين في مصر، بشأن قرار وزارة الداخلية بتعليق الرحلات من وإلى المملكة مع جميع دول العالم.

وأهابت السفارة بالمواطنين السعوديين الكرام المتواجدين حاليا في مصر باتباع التالي:

• اتباع كافة التدابير الوقائية التي تقيهم خطر العدوى بالفيروس، والابتعاد عن أماكن التجمعات المزدحمة، والمجمعات التجارية، والالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية والإرشادات الصادرة عن جمهورية مصر العربية لمكافحة انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

• الحرص على البقاء في مقر الإقامة، وتجنب مخالطة الآخرين قدر الإمكان مع اتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية.

• الحرص على تسجيل بياناتهم لدى قسم شؤون السعوديين عبر الاتصال الهاتفي، أو تطبيق الواتس اب الطارئ الوباء كورونا) على أن تشمل المعلومات التالية: (الاسم - رقم الجواز - مقر الإقامة - رقم للتواصل - البريد الإلكتروني) وذلك لغرض التواصل معهم لاحقة وإحاطتهم بأي مستجدات خاصة بموضوع تعليق الرحلات أو أي إرشادات أخرى، و في هذا الصدد تشكر السفارة المواطنين السعوديين الكرام الذين تواصلوا معها مؤخرآ وسجلوا بياناتهم.

وأضافت: وحيث أن السفارة قامت بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والجهات المختصة في جمهورية مصر العربية لتحديد الإجراءات والترتيبات للتعامل مع أي حالات مشتبه فيها المواطنين سعوديين الا قدر الله) سواء داخل العاصمة القاهرة أو في جميع المحافظات، لذا تأمل السفارة من المواطنين السعوديين الكرام الإسراع بالتواصل معها بشكل مباشر في حال استشعار أي اشتباه بالمرض، وذلك لتمكين السفارة من مساعدتهم وترتيب اجراءاتهم بشكل فوري وعاجل.

وأوضحت أن أرقام الطوارئ هي, 00201101631730, 00201145331197 , 00201101631737 00201101631734 كما يمكن التواصل من خلال تطبيق واتس اب على الرقم التالي: 00201112200776 رقم المكتب الصحي: 00201155168480 سنترال السفارة: 0020237625000.