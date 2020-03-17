calendar

مصر تسحب اعتماد مراسلة " الجارديان " وتُنذر مراسل " نيويورك تايمز "

Time منذ 5 ساعات
Views 1983
مصر تسحب اعتماد مراسلة " الجارديان " وتُنذر مراسل " نيويورك تايمز "

وكالات (صدى):
أعلنت الهيئة العامة المصرية للاستعلامات بمصر، عن سحب اعتماد مراسلة “ الجارديان ” في مصر، ووجهت إنذارا لمراسل “ نيويورك تايمز ” .

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها رصدت صدور تقرير صحفي في صحيفة “ الجارديان ” البريطانية يوم الأحد الماضي يتضمن أرقاماً وتقديرات غير صحيحة بشأن أعداد الحالات المصابة بالفيروس العالمي في مصر.

ورصدت أيضاً مجموعة من التغريدات نشرها مراسل صحيفة “ نيويورك تايمز ” الأمريكية في مصر تضمنت نفس الأرقام غير الصحيحة والمبالغ فيها.

وأكدت أنه بناء على ما حدث من انتهاكات وتجاوزات لكل قواعد العمل الصحفي المتعارف عليها في مصر والعالم، وتعمد التضليل بشأن قضية بالغة الخطورة، فقد استدعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يوم أمس الاثنين كلاً من مراسلة “ الجارديان ” التي أعدت التقرير وكذلك مراسل “ نيويورك تايمز ” ، وتمت مواجهتهما بما أنطوى عليه التقرير والتغريدات من تجاوزات مهنية وتعمد الإساءة والتضليل.

وأوضح التحقيق أن المراسلين اعتمدا على جهة وحيدة كمصدر لهذه البيانات والمعلومات المهمة، بينما تقضى أصول العمل الصحفي الاستناد الى أكثر من مصدر لتأكيد المعلومات قبل النشر، وهذا المصدر الوحيد هو طبيب كندى مجهول.

وأشار إلى أن تسرع المراسلين في ترويج بيانات غير صحيحة، لا يبرر الاستناد إلى دراسة غير منشورة وغير محكمة وغير معترف بها في الجهات الأكاديمية والعلمية المرموقة في العالم، إنما يكشف سوء نية المراسلين المذكورين في الإضرار بالمصالح المصرية والإساءة لصورة الأوضاع في مصر.

وطالب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، كافة المراسلين، أن يأتي من يستطيع منهم بأسماء أي حالات إصابة أو وفيات بهذا المرض غير ما تعلنه الدولة المصرية.

و قرر سحب اعتماد مراسلة صحيفة “ الجارديان ” في مصر، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار تقوم بها الجهات المختصة، مطالبا صحيفة “ الجارديان ” بنشر اعتذار عن هذا التقرير الحافل بالأخطاء المهنية، بنفس طريقة نشر التقرير المشار إليه طبقاً لما تقضى به الأعراف الصحفية، وإلا فسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة في مصر.

وتضمن القرار توجيه إنذار إلى مراسل صحيفة “ نيويورك تايمز ” الأمريكية في مصر بضرورة احترام قواعد المهنة الصحفية في عمله الصحفي في مصر، وهي القواعد التي تقرها الصحيفة التي يعمل بها نفسها.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
مالهم حق ...
البرفسور حنس
ابو صططططيف... روح طعمي الجاجاجااات
البرفسور حنس
قهر لما اشوف حال ولد البلد.. ثم يطلع واحد ما تعرف اصله ومجنس شافط خير البلد
ابو محمد
مااشي ..
البرفسور حنس
من انت يا شايب.. وعطنا اسمك كامل وقبيلتك ومكان مولدك ومولد ابوك قبل ما توجه رساله لأبناء هذا الشعب الكريم...

أخر الأخبار

خالد آل سعود يشيد بجهود أمانة الرياض في توزيع معقم مجاني ويوجه رسالة للبنوك
خالد آل سعود يشيد بجهود أمانة الرياض في توزيع معقم مجاني ويوجه رسالة للبنوك
Time منذ دقيقة Views 1010
فهد الطخيم : تقنية الفار لا شك انها خدمت كرة القدم ليأخذ كل فريق حقه الذي يستحقه
فهد الطخيم : تقنية الفار لا شك انها خدمت كرة القدم ليأخذ كل فريق حقه الذي يستحقه
Time منذ 15 دقيقة Views 162
فجر السعيد تشرشح وزير كويتي
فجر السعيد تشرشح وزير كويتي
Time منذ 28 دقيقة Views 1617
مالك محلات تجارية بالحجرة يُعفي المستأجرين من الإيجار الشهري
مالك محلات تجارية بالحجرة يُعفي المستأجرين من الإيجار الشهري
Time منذ 29 دقيقة Views 1653
باريس سان جيرمان يحاول إبقاء مبابي رغم إغراءات ريال مدريد
باريس سان جيرمان يحاول إبقاء مبابي رغم إغراءات ريال مدريد
Time منذ 31 دقيقة Views 1217
صناعة السيارات مجبرة على التوقف
صناعة السيارات مجبرة على التوقف
Time منذ 46 دقيقة Views 1168
صبحي بترجي يوجه رسالة للمواطنين: اتجهوا لدينكم (فيديو)
صبحي بترجي يوجه رسالة للمواطنين: اتجهوا لدينكم (فيديو)
Time منذ 50 دقيقة Views 2461
مطعم يفاجىء طبيبة طلبت وجبة بأنها مجانا
مطعم يفاجىء طبيبة طلبت وجبة بأنها مجانا
Time منذ ساعة Views 1179
بالفيديو.. مواطن يشكو حاله بعدما ضاقت به الأرض بما رحبت
بالفيديو.. مواطن يشكو حاله بعدما ضاقت به الأرض بما رحبت
Time منذ ساعة Views 3613
وزارة الرياضة توجه بتعليق تدريبات الأندية مؤقتًا
وزارة الرياضة توجه بتعليق تدريبات الأندية مؤقتًا
Time منذ ساعة Views 1479