مصر تسحب اعتماد مراسلة " الجارديان " وتُنذر مراسل " نيويورك تايمز "

وكالات (صدى):

أعلنت الهيئة العامة المصرية للاستعلامات بمصر، عن سحب اعتماد مراسلة “ الجارديان ” في مصر، ووجهت إنذارا لمراسل “ نيويورك تايمز ” .

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها رصدت صدور تقرير صحفي في صحيفة “ الجارديان ” البريطانية يوم الأحد الماضي يتضمن أرقاماً وتقديرات غير صحيحة بشأن أعداد الحالات المصابة بالفيروس العالمي في مصر.

ورصدت أيضاً مجموعة من التغريدات نشرها مراسل صحيفة “ نيويورك تايمز ” الأمريكية في مصر تضمنت نفس الأرقام غير الصحيحة والمبالغ فيها.

وأكدت أنه بناء على ما حدث من انتهاكات وتجاوزات لكل قواعد العمل الصحفي المتعارف عليها في مصر والعالم، وتعمد التضليل بشأن قضية بالغة الخطورة، فقد استدعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يوم أمس الاثنين كلاً من مراسلة “ الجارديان ” التي أعدت التقرير وكذلك مراسل “ نيويورك تايمز ” ، وتمت مواجهتهما بما أنطوى عليه التقرير والتغريدات من تجاوزات مهنية وتعمد الإساءة والتضليل.

وأوضح التحقيق أن المراسلين اعتمدا على جهة وحيدة كمصدر لهذه البيانات والمعلومات المهمة، بينما تقضى أصول العمل الصحفي الاستناد الى أكثر من مصدر لتأكيد المعلومات قبل النشر، وهذا المصدر الوحيد هو طبيب كندى مجهول.

وأشار إلى أن تسرع المراسلين في ترويج بيانات غير صحيحة، لا يبرر الاستناد إلى دراسة غير منشورة وغير محكمة وغير معترف بها في الجهات الأكاديمية والعلمية المرموقة في العالم، إنما يكشف سوء نية المراسلين المذكورين في الإضرار بالمصالح المصرية والإساءة لصورة الأوضاع في مصر.

وطالب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، كافة المراسلين، أن يأتي من يستطيع منهم بأسماء أي حالات إصابة أو وفيات بهذا المرض غير ما تعلنه الدولة المصرية.

و قرر سحب اعتماد مراسلة صحيفة “ الجارديان ” في مصر، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار تقوم بها الجهات المختصة، مطالبا صحيفة “ الجارديان ” بنشر اعتذار عن هذا التقرير الحافل بالأخطاء المهنية، بنفس طريقة نشر التقرير المشار إليه طبقاً لما تقضى به الأعراف الصحفية، وإلا فسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة في مصر.

وتضمن القرار توجيه إنذار إلى مراسل صحيفة “ نيويورك تايمز ” الأمريكية في مصر بضرورة احترام قواعد المهنة الصحفية في عمله الصحفي في مصر، وهي القواعد التي تقرها الصحيفة التي يعمل بها نفسها.