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شاهد.. مشادة كلامية بين نواب البحرين بسبب كلمة نابغة
منذ 6 ساعات
2480
المنامة (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، مشادة كلامية عنيفة، بين أعضاء مجلس النواب في البحرين بسبب كلمة نابغة.
وظهر في الفيديو عضو بالمجلس يقف ويتشاور وسط قاعة النواب مع نائبة أخرى، ويعترض على ذكر كلمة نابغة.
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أحدث التعليقات
ابو محمد
مالهم حق ...
البرفسور حنس
ابو صططططيف... روح طعمي الجاجاجااات
البرفسور حنس
قهر لما اشوف حال ولد البلد.. ثم يطلع واحد ما تعرف اصله ومجنس شافط خير البلد
ابو محمد
مااشي ..
البرفسور حنس
من انت يا شايب.. وعطنا اسمك كامل وقبيلتك ومكان مولدك ومولد ابوك قبل ما توجه رساله لأبناء هذا الشعب الكريم...
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