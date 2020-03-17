شاهد.. مشادة كلامية بين نواب البحرين بسبب كلمة نابغة

المنامة (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، مشادة كلامية عنيفة، بين أعضاء مجلس النواب في البحرين بسبب كلمة نابغة.

وظهر في الفيديو عضو بالمجلس يقف ويتشاور وسط قاعة النواب مع نائبة أخرى، ويعترض على ذكر كلمة نابغة.