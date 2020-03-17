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شركات الطيران في طريقها للإفلاس والإجراءات المتخذة غير كافية

Time منذ يوم
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شركات الطيران في طريقها للإفلاس والإجراءات المتخذة غير كافية

وكالات (صدى):
تتعرض شركات الطيران لموقف صعب بعد أحداث تعليق السفر في ظل انتشار وباء كورونا حول العالم، مما يجعل لديها مخاوف كبيرة من التعرض الإفلاس.

ونفذت بعض شركات الخطوط الجوية، عدة إجراءات في محاولة للصمود في ظل الظروف الراهنة، فمنها من سرّح العمال، واعتمد خطوات شديدة؛ بهدف الحفاظ على السيولة، وسط تزايد حظر السفر وانخفاض الطلب على الرحلات.

وعملت شركات طيران «وان وورلد» و«سكاي تيم» و«ستار ألاينس»، على تقييم جميع الوسائل الممكنة لمساعدة الصناعة، حيث تمثل هذه الشركات أكثر من 58 شركة طيران رائدة في العالم.

واضطرت بعض شركات الطيران الأوروبية لتوجيه طلبات عاجلة للمساعدة، خوفا من الأزمة الاقتصادية التي تواجه شركات الطيران؛ بسبب فيروس كورونا تعتبر الاسوأ.

وأعلنت معظم شركات الطيران الكبرى حول العالم عن تخفيضات كبيرة في جداول مواعيدها، وعلقت رحلات مئات الطائرات، كما طُلب من الموظفين أخذ إجازات طوعية غير مدفوعة الأجر، في حين أن كبار المسؤولين التنفيذيين تلقوا تخفيضات في أجورهم فيما قد يعتبر أسوأ أزمة طيران في التاريخ.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يارب ترزقنا من وترزقهم من واسع فضلك
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
ابو محمد
على نيتها ..
ابو محمد
من له حيلة فااليحتال ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش مودي الطفله عنده وين أهلها عنها🤔

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