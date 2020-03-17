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خبير تقني يُحذر من "العرق السعودي"

Time منذ يوم
Views 3905
Comment 1
خبير تقني يُحذر من "العرق السعودي"

عادل الحربي (صدى):
شارك المئات من المواطنين في تطبيق " gradient" أو المعروف بالعرق السعودي، والذي يُحلل ملامح الوجه، ويعطي نسبة الشبه بين ملامحك وملامح سكان الدول، ويظهر من خلاله جنسية الشخص.

ويقوم مستخدم التطبيق برفع صورة شخصية له، فيما يظهر عدد من أعلام الدول التي تشبه ملامحك، ثم تظهر بجانبها نسبة مئوية تشير إلى قرب ملامحك من سكان دولة ما.

من جانبه، حذر الخبير التقني فيصل السيف، من التطبيق قائلًا: "تحذير، انتشر تطبيق تحت اسم gradient، ووسم العرق السعودي، وبعد الاطلاع على سياسات الاستخدام واتضح أن صوركم المرفوعة من حق التطبيق استخدامها وأيضًا تمنح التطبيق حق استخدامها مع الغير".

ويتضح من البرنامج، أنه يعتمد في المراجعة على بعض البيانات الخاصة بالمستخدمين كالذي يتحدثون في حساباتهم الشخصية أو عن طريق الصور المتواجدة في هاتفهم.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
ابو محمد
على نيتها ..
ابو محمد
من له حيلة فااليحتال ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش مودي الطفله عنده وين أهلها عنها🤔
ابو محمد
هههههههههههههه ..

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