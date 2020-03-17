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استقرار أسعار العقار في المملكة بالمقارنة بدول مجموعة الـ20

Time منذ يوم
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استقرار أسعار العقار في المملكة بالمقارنة بدول مجموعة الـ20

الرياض (صدى):
شهدت أسعار القطاع العقاري خلال الأعوام الماضية استقرارًا نسبيًا، مقارنة بعدد من دول مجموعة العشرين، وذلك وفقًا للمؤشر القياسي لأسعار العقار في المملكة.

وأوضح مركز البيانات والرصد الإسكاني، أن المؤشر القياسي لأسعار القطاع العقاري في المملكة سجّل استقراراً نسبياً ما بين عامي 2016 - 2019م، مسجلاً 80.10 نقطة خلال الربع الثالث من العام الماضي 2019، في حين سجلت المملكة معدلات نمو في التملك مرتفعة مقارنة بعدد من دول مجموعة العشرين.

وسجّلت إيطاليا استقرارًا بمعدل 98.80 نقطة، ثم كندا بـ 103.4 نقطة، فيما قاربت فرنسا 112 نقطة، واليابان بنحو 113.28 نقطة، ونحو 118 نقطة لكل من تركيا وبريطانيا، يقابلها 126.26 نقطة لإسبانيا.

وكانت بيانات صندوق النقد الدولي، قد أكدت أن المملكة احتلت مرتبة متقدّمة بين دول العالم في نمو نسب التملّك بين المواطنين، متفوقة على:: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وبريطانيا".

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء، كانت قد أعلنت ارتفاع نسبة عدد المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية إلى 62.08% حتى النصف الأول من العام الجاري 2019م، بنحو 2.2 مليون أسرة، مقارنة بـ 60.49% من إجمالي المساكن خلال منتصف 2018م، في مقابل انخفاض المساكن المُستأجرة والمشغولة بأسر سعودية خلال الفترة نفسها إلى 35.49% مقارنة بنحو 37.63% حتى منتصف 2018م.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
ابو محمد
على نيتها ..
ابو محمد
من له حيلة فااليحتال ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش مودي الطفله عنده وين أهلها عنها🤔
ابو محمد
هههههههههههههه ..

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