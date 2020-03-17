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برشلونة يضع خطة لاستعادة نيمار

Time منذ 18 دقيقة
Views 1230
برشلونة يضع خطة لاستعادة نيمار

وكالات (صدى):
حدد نادي برشلونة الإسباني الخطوات التى سيعمل عليها خلال الفترة القادمة من أجل استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت المفاوضات الأخيرة التى تمت بين الناديين بهذا الشأن لم يكتب لها النجاح، الأمر الذى دفع ببرشلونة للتفكير في بدائل أخرى لجذب اللاعب إليها.

ويفكر النادي الإسباني في الاستعانة بالمادة 17 من قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتى تسمح لللاعب بفسخ التعاقد بعد مرور ثلثي مدة العقد، على أن يتم دفع تعويض مالي مناسب لنادي الذى فسخ التعاقد معه.

وأكد النادي أنه سيسعي خلال الفترة المقبلة للتفاوض بشكل مباشر مرة أخرى مع باريس سان جيرمان ، على أن يكون اللجوء للمادة 17 مطروح أمامها اذا تعذرت المفاوضات الخاصة بضم اللاعب.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الحمد لله على السلامة والتصرف صحيح
ابو عمار
حسبي الله عليهم الاوغاد ما لهم حق يزعجونك
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
فيصل
بصراحه الخبريه مررره حلويي
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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