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نجل الزنداني يزعم اكتشاف علاج للفيروس المستجد

Time منذ 27 دقيقة
Views 1795
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نجل الزنداني يزعم اكتشاف علاج للفيروس المستجد

فهمي محمد (صدى):
تسبب محمد عبد المجيد الزنداني، نجل القيادي في حزب الإصلاح الإسلامي في اليمن، في سخرية كبيرة بعدما أعلن عن توصله لعلاج من الفيروس المستجد في فترة لا تتعدى الـ72 ساعة؛ لينضم إلى والده الذي زعم توصله لعلاج الأيدز قبل أكثر من عشرة أعوام.

وكتب محمد عبدالمجيد الزنداني، الذي يقيم مع والده في تركيا، أنه توصل إلى لقاح ناجع يقضي على الفيروس وعلى أعراضه في فترة لا تتجاوز 72 ساعة؛ زاعمًا أنه بصدد استكمال الإجراءات البحثية له في إحدى الجامعات التركية بعد توقيع عقد الاتفاقية معها.

واضطر الزنداني لحذف المنشور؛ بعد حالة سخرية منه حيث علق  المغرد اليمني رشيد الحداد: " هذا الآدمي الذي لم يدخل كلية الطب قط، وعالج المئات من الناس بالحبة السوداء والكمون والعسل، عايش الجو في تركيا"؛ لافتًا إلى أن حديث الزنداني عن اختراعه للقاح ضد كورونا مجرد "ادعاء وتزييف" .

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الحمد لله على السلامة والتصرف صحيح
ابو عمار
حسبي الله عليهم الاوغاد ما لهم حق يزعجونك
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
فيصل
بصراحه الخبريه مررره حلويي
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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