نجل الزنداني يزعم اكتشاف علاج للفيروس المستجد

فهمي محمد (صدى):

تسبب محمد عبد المجيد الزنداني، نجل القيادي في حزب الإصلاح الإسلامي في اليمن، في سخرية كبيرة بعدما أعلن عن توصله لعلاج من الفيروس المستجد في فترة لا تتعدى الـ72 ساعة؛ لينضم إلى والده الذي زعم توصله لعلاج الأيدز قبل أكثر من عشرة أعوام.

وكتب محمد عبدالمجيد الزنداني، الذي يقيم مع والده في تركيا، أنه توصل إلى لقاح ناجع يقضي على الفيروس وعلى أعراضه في فترة لا تتجاوز 72 ساعة؛ زاعمًا أنه بصدد استكمال الإجراءات البحثية له في إحدى الجامعات التركية بعد توقيع عقد الاتفاقية معها.

واضطر الزنداني لحذف المنشور؛ بعد حالة سخرية منه حيث علق المغرد اليمني رشيد الحداد: " هذا الآدمي الذي لم يدخل كلية الطب قط، وعالج المئات من الناس بالحبة السوداء والكمون والعسل، عايش الجو في تركيا"؛ لافتًا إلى أن حديث الزنداني عن اختراعه للقاح ضد كورونا مجرد "ادعاء وتزييف" .