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هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية بالعراق

Time منذ 24 دقيقة
Views 1332
هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية بالعراق

بغداد (صدى):
كشفت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء سقوط صاروخين على قاعدة التاجي التي تضم قوات أجنبية في العراق ، فيما لم تتضح الخسائر البشرية حتى الآن .

وكانت قاعدة التاجي العسكرية بالعراق قد تعرضت لهجوم سابق تسبب في مقتل ثلاثة جنود بينهما أمريكيين .

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الحمد لله على السلامة والتصرف صحيح
ابو عمار
حسبي الله عليهم الاوغاد ما لهم حق يزعجونك
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
فيصل
بصراحه الخبريه مررره حلويي
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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