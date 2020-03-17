هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية بالعراق

بغداد (صدى):

كشفت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء سقوط صاروخين على قاعدة التاجي التي تضم قوات أجنبية في العراق ، فيما لم تتضح الخسائر البشرية حتى الآن .

وكانت قاعدة التاجي العسكرية بالعراق قد تعرضت لهجوم سابق تسبب في مقتل ثلاثة جنود بينهما أمريكيين .