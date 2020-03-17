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"الصحة" تصدر دليلا توعويا بعدة لغات

Time منذ 52 دقيقة
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"الصحة" تصدر دليلا توعويا بعدة لغات

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة الصحة دليلاً توعوياً بعدة لغات، تستهدف به المواطنين والمقيمين، لرفع الوعي بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والمخاطر المترتبة عن عدم إتباع النصائح والإرشادات التوعوية، تضمن عدة لغات، الفلبينية، إلاوردو، الانجليزية، الفرنسية ، الروسية، البرتغالية، إلى جانب اللغة العربية.

يأتي ذلك ضمن رسائل "وزارة الصحة" التوعوية المتواصلة لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

كما تضمن الدليل تعريفاً بالفيروس الجديد، وطرق انتقاله، وأعراض الإصابة، وكيفية الوقاية من عدوى كورونا "كوفيد 19"، والطريقة الصحيحة لغسل اليدين وأهمية تعقيمها، والسلوكيات الخاطئة، إلى جانب النصائح عند ظهور الأعراض التنفسية، والوقت الصحيح لارتداء الكمامة وطريقة ارتدائها الصحيحة، إلى جانب إجراءات العزل الصحي في المنزل، ومتى يتم العزل الصحي، ووصايا السفر وقت كورونا الجديد "كوفيد 19"، كما تضمن الدليل مجموعة من الأسئلة الشائعة عن فيروس كورونا الجديد والإجابة عليها.

ويمكن الوصول المباشر للدليل التوعوي من خلال الروابط التالية بعدد من اللغات، وتشمل اللغات التالية:

العربية: هنــــــــــــــا

الإنجليزية: هنــــــــــــــا

‏الفرنسية: هنــــــــــــــا

‏الروسية: هنــــــــــــــا

‏البرتغالية: هنــــــــــــــا

‏الاردو: هنــــــــــــــا

‏الفلبينية هنــــــــــــــا

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الحمد لله على السلامة والتصرف صحيح
ابو عمار
حسبي الله عليهم الاوغاد ما لهم حق يزعجونك
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
فيصل
بصراحه الخبريه مررره حلويي
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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