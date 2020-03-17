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بالصور.. بلدية أضم تغلق الحدائق وصوالين الحلاقة والمطاعم والأسواق

Time منذ 42 دقيقة
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بالصور.. بلدية أضم تغلق الحدائق وصوالين الحلاقة والمطاعم والأسواق

حامد العمري (صدى):
قامت بلدية محافظة أضم وبمتابعة ميدانية من رئيسها المهندس، عمر بن أحمد الزهراني بإغلاق الحديقة العامة، وملعب البلدية ومشى العزيزية، وممشى الوادي وممشى ملدة، والتي تشهد إقبالاً من الجمهور حتى إشعار آخر؛ كإجراء احترازي لمنع نقل أي عدوى وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وشمل قرار الإغلاق، محلات صوالين الحلاقة والمشاغل النسائية، ومنع المطاعم من تقديم الوجبات الداخلية، بالإضافة إلى إغلاق سوق الثلاثاء الشعبي الأسبوعي بالمحافظة، والسوق الشعبي الأسبوعي بمركز ربوع العين، وسوق الاثنين الشعبي الاسبوعي بمركز الجائزة، وسوق الخميس الشعبي الاسبوعي بمركز حقال.

ويأتي ذلك ضمن الخطوات التي تتبعها البلدية لمنع انتقال العدوى والحفاظ على سلامة الجمهور وتوعيتهم بأهمية الوقاية، والالتزام بجميع التعليمات التي تصدر من الجهات المختصة، كما شدد رئيس البلدية على ضرورة متابعة المحلات التجارية والإهتمام بتقديم أعلى معايير الجودة، ومتابعة رفع الحاويات وتنظيف الأحياء والشوارع والميادين، وتكثيف أعمال الرش والتعقيم للوقاية وتقديم أفضل الخدمات.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الحمد لله على السلامة والتصرف صحيح
ابو عمار
حسبي الله عليهم الاوغاد ما لهم حق يزعجونك
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
فيصل
بصراحه الخبريه مررره حلويي
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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