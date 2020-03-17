بالصور.. بلدية أضم تغلق الحدائق وصوالين الحلاقة والمطاعم والأسواق

وشمل قرار الإغلاق، محلات صوالين الحلاقة والمشاغل النسائية، ومنع المطاعم من تقديم الوجبات الداخلية، بالإضافة إلى إغلاق سوق الثلاثاء الشعبي الأسبوعي بالمحافظة، والسوق الشعبي الأسبوعي بمركز ربوع العين، وسوق الاثنين الشعبي الاسبوعي بمركز الجائزة، وسوق الخميس الشعبي الاسبوعي بمركز حقال.
ويأتي ذلك ضمن الخطوات التي تتبعها البلدية لمنع انتقال العدوى والحفاظ على سلامة الجمهور وتوعيتهم بأهمية الوقاية، والالتزام بجميع التعليمات التي تصدر من الجهات المختصة، كما شدد رئيس البلدية على ضرورة متابعة المحلات التجارية والإهتمام بتقديم أعلى معايير الجودة، ومتابعة رفع الحاويات وتنظيف الأحياء والشوارع والميادين، وتكثيف أعمال الرش والتعقيم للوقاية وتقديم أفضل الخدمات.