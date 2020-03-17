بالفيديو.. تكثيف أعمال النظافة والتعقيم بمسجد قباء

المدينة المنورة (صدى):

كشف مقطع فيديو جانب من أعمال للنظافة والتعقيم بمسجد قباء ضمن الإجراءات الإحترازية التي وجهت لها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

وأظهر الفيديو الذي بثته إمارة منطقة المدينة المنورة ، العاملين بالمسجد وهم يقومون بأعمال النظافة والتعقيم شاملة جميع جوانب المسجد والسجاد والرفوف والحوائط وغيرها ، وذلك ثلاث مرات باليوم صباحاً وبعد صلاة العصر ومساءً لضمان سلامة المصلين .

وكان الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية وجه بتعقيم المساجد والسجاد ودورات المياه من خلال شركات الصيانة والتشغيل ، مع الحرص على فتح النوافذ والأبواب ومنع توزيع المواد الغذائية وغيرها من الإجراءات التي مساجد المملكة لا سيما مسجد قباء والذي يعد من أكبر مساجد المدينة المنورة بعد المسجد النبوي الشريف .