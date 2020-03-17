calendar

بالفيديو.. تكثيف أعمال النظافة والتعقيم بمسجد قباء

Time منذ ساعة
Views 1433
بالفيديو.. تكثيف أعمال النظافة والتعقيم بمسجد قباء

المدينة المنورة (صدى):
كشف مقطع فيديو جانب من أعمال للنظافة والتعقيم بمسجد قباء ضمن الإجراءات الإحترازية التي وجهت لها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

وأظهر الفيديو الذي بثته إمارة منطقة المدينة المنورة ، العاملين بالمسجد وهم يقومون بأعمال النظافة والتعقيم شاملة جميع جوانب المسجد والسجاد والرفوف والحوائط وغيرها ، وذلك ثلاث مرات باليوم صباحاً وبعد صلاة العصر ومساءً لضمان سلامة المصلين .

وكان الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية وجه بتعقيم المساجد والسجاد ودورات المياه من خلال شركات الصيانة والتشغيل ، مع الحرص على فتح النوافذ والأبواب ومنع توزيع المواد الغذائية وغيرها من الإجراءات التي مساجد المملكة لا سيما مسجد قباء والذي يعد من أكبر مساجد المدينة المنورة بعد المسجد النبوي الشريف .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الحمد لله على السلامة والتصرف صحيح
ابو عمار
حسبي الله عليهم الاوغاد ما لهم حق يزعجونك
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
فيصل
بصراحه الخبريه مررره حلويي
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا ولا يبلابنا

أخر الأخبار

السرعات الغير حقيقية بالعدادات «وهم»
السرعات الغير حقيقية بالعدادات «وهم»
Time منذ دقيقتين Views 1037
برشلونة يضع خطة لاستعادة نيمار
برشلونة يضع خطة لاستعادة نيمار
Time منذ 17 دقيقة Views 1219
مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة
مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة
Time منذ 20 دقيقة Views 1165
عبارات تحذيرية بالسيارة إهمالها يؤدي لمشاكل خطيرة
عبارات تحذيرية بالسيارة إهمالها يؤدي لمشاكل خطيرة
Time منذ 23 دقيقة Views 1169
هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية بالعراق
هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية بالعراق
Time منذ 23 دقيقة Views 1325
نجل الزنداني يزعم اكتشاف علاج للفيروس المستجد
نجل الزنداني يزعم اكتشاف علاج للفيروس المستجد
Time منذ 26 دقيقة Views 1785
أتربة مثارة ونشاط في الرياح بالرياض
أتربة مثارة ونشاط في الرياح بالرياض
Time منذ 27 دقيقة Views 1292
أب يحرم ابنته من الطعام والشراب حتى الموت
أب يحرم ابنته من الطعام والشراب حتى الموت
Time منذ 33 دقيقة Views 329
الهلال يطالب بالتمديد لـ غوميز حتى الموسم القادم
الهلال يطالب بالتمديد لـ غوميز حتى الموسم القادم
Time منذ 37 دقيقة Views 1530
بالصور.. بلدية أضم تغلق الحدائق وصوالين الحلاقة والمطاعم والأسواق
بالصور.. بلدية أضم تغلق الحدائق وصوالين الحلاقة والمطاعم والأسواق
Time منذ 42 دقيقة Views 1631