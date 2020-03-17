أبرز أعمال الدراما السورية في رمضان المقبل

دمشق (صدى):

يشارك كوكبة من الفنانين بسوريا في عدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل.

ويأتي مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" من أبرز هذه المسلسلات، وتدور قصته حول قضايا الاتجار بالبشر، ويشارك في بطولته محمد الأحمد، غسان مسعود، تولين البكري.

وفي إطار من التشويق، يصور دريد لحام، ونادين خوري، وسلاف فواخرجي مسلسلهم الجديد ”شارع شيكاغو“، ويجمع أحداث المسلسل ما بين الحاضر وحقبة الستينات، حول قصة فتاة تهرب بصحبة بطل شعبي، وجريمة قتل يحاول أحد المحققين كشف ملابساتها.

وفي نفس السياق، يصور سليم صبري، وائل رمضان، ونجوم آخرين مسلسل "الجوكر"، الذى يدور قصته حول كشف ملابسات عدد من الجرائم، في حين يقدم سليم صبري، وفادي صبيح، وجلال شموط مسلسل "بورتريه"، والذى تدور قصته حول قصة حب بين فتاة وشاب، ويعرقل هذا الحب مشكلات عائلية.

وبجانب هذه المسلسلات، يقدم نجوم آخرين مسلسلات أخرى بعضها يركز على القضايا الاجتماعية، والأخر يركز على المرأة وعرض حقيقة البيئة الشامية.