calendar

أبرز أعمال الدراما السورية في رمضان المقبل

Time منذ يوم
Views 1796
أبرز أعمال الدراما السورية في رمضان المقبل

دمشق (صدى):
يشارك كوكبة من الفنانين بسوريا في عدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل.

ويأتي مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" من أبرز هذه المسلسلات، وتدور قصته حول قضايا الاتجار بالبشر، ويشارك في بطولته محمد الأحمد، غسان مسعود، تولين البكري.

وفي إطار من التشويق، يصور دريد لحام، ونادين خوري، وسلاف فواخرجي مسلسلهم الجديد ”شارع شيكاغو“، ويجمع أحداث المسلسل ما بين الحاضر وحقبة الستينات، حول قصة فتاة تهرب بصحبة بطل شعبي، وجريمة قتل يحاول أحد المحققين كشف ملابساتها.

وفي نفس السياق، يصور سليم صبري، وائل رمضان، ونجوم آخرين مسلسل "الجوكر"، الذى يدور قصته حول كشف ملابسات عدد من الجرائم، في حين يقدم سليم صبري، وفادي صبيح، وجلال شموط مسلسل "بورتريه"، والذى تدور قصته حول قصة حب بين فتاة وشاب، ويعرقل هذا الحب مشكلات عائلية.

وبجانب هذه المسلسلات، يقدم نجوم آخرين مسلسلات أخرى بعضها يركز على القضايا الاجتماعية، والأخر يركز على المرأة وعرض حقيقة البيئة الشامية.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

صراحه
عقوبات ترضي المدلل الاصيفر
عين الصقر
اهم شي القروووووش البحرين شالة 3 شهور عن المواطنين الكهرباء والماء
عين الصقر
اهم شي القروووووش البحرين شالت فواتير الكهرباء والماء عن المواطنين لنذة 3 شهور
abdul
افضل كمام يمكن صناعته من قماش شماغ اردني كما قال وزير الصحة الاردني عن احلال الشماغ محل الكمام الطبِّي هههههه
abdul
افضل كمام يمكن صناعته من قماش شماغ اردني كما قال وزير الصحة الاردني عن احلال الشماغ محل الكمام الطبِّي هههههه

أخر الأخبار

ذئب بشري يغتصب طفلة ثم يدفنها في حديقة منزله
ذئب بشري يغتصب طفلة ثم يدفنها في حديقة منزله
Time منذ 4 دقائق Views 147
الحمراني يتلقى مبالغ ضخمة لكتابة سيناريو مسلسل " خاطفة الدمام "
الحمراني يتلقى مبالغ ضخمة لكتابة سيناريو مسلسل " خاطفة الدمام "
Time منذ 9 دقائق Views 1245
" الداخلية الكويتية " تردع سيدة خالفت الحجر المنزلي
" الداخلية الكويتية " تردع سيدة خالفت الحجر المنزلي
Time منذ 17 دقيقة Views 1350
التشهير بصاحب منشأة ضللت المستهلكين بأغذية ذات علامة مُقلدة
التشهير بصاحب منشأة ضللت المستهلكين بأغذية ذات علامة مُقلدة
Time منذ ساعة Views 1525
تعليق دخول حاملي الإقامة السارية إلى الإمارات
تعليق دخول حاملي الإقامة السارية إلى الإمارات
Time منذ ساعة Views 1438
" الترحيل " عقوبة مذيعي الجزيرة حال نشر أخبار الفيروس في قطر
" الترحيل " عقوبة مذيعي الجزيرة حال نشر أخبار الفيروس في قطر
Time منذ ساعة Views 1877
تسجيل أول إصابة لفنانة عربية بالفيروس المستجد
تسجيل أول إصابة لفنانة عربية بالفيروس المستجد
Time منذ ساعة Views 2429
بالفيديو..حكم إمامة المرأة لأولادها ذكورًا وإناثًا
بالفيديو..حكم إمامة المرأة لأولادها ذكورًا وإناثًا
Time منذ ساعة Views 2138
" كورة روتانا " و "الديوانية " يتوقفان عن البث حتى إشعار آخر
" كورة روتانا " و "الديوانية " يتوقفان عن البث حتى إشعار آخر
Time منذ ساعتين Views 1881
" الفيروس القاتل " يلحق بزوج خائن خلال رحلة سرية برفقة عشيقته
" الفيروس القاتل " يلحق بزوج خائن خلال رحلة سرية برفقة عشيقته
Time منذ ساعتين Views 2397