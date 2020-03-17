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طريقة رصد الكاميرات الحرارية للمصابين بمطار جدة

Time منذ 37 دقيقة
Views 1573
طريقة رصد الكاميرات الحرارية للمصابين بمطار جدة

جدة (صدى):
كشف الدكتور محمد فلمبان المدير الطبي لمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة آلية عمل الممرات الآمنة والتي تحتوي على كاميرات حراري ترصد أي تغير في درجات الحرارة للمسافرين .

وأوضح أن تلك الكاميرات مثل الكاميرا العادية إلا أنه بدلاً من إلتقاط الضوء المنعكس تقوم ببث الآشعة تحت الحمراء التي يبلغ طولها الموجي 14000 نانو متر لتقوم بتحليل حرارة الجسم وفي حال كانت الحرارة مرتفعة يظهر لون أحمر على الشخص المصاب ويتم عزله وإتخاذ الإجراءات الطبية لمعرفة سبب ارتفاع الحرارة .

وتتميز تلك الكاميرات بدقتها الفائقة حيث ترصد أي تغير بسيط في درجة الحرارة ، مع فحص كل مسافر على حدة مما يعزز دقة النتائج بجانب فحص الحرارة اليدوي العادي .

وكان مطار الملك عبد العزيز بجدة قد تمكن من كشف حالة مسافر مصري مصاب قادم من الولايات المتحدة عبر الكاميرات الحرارية وتم عزله من المطار ونقله إلى مجمع الملك عبد الله شمال جدة .

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أحدث التعليقات

raa
بعض المنشأت تعطي الاجانب رواتب عالية جدا من غير الخدمات , ويقولك هذا عارف كل شي بالمنشأه ( طيب ياحبيبي اذا له بالمنشأة عشرين سنه أكيد بيعرف كل شي , انت الي دربته وهو مايعرف شي والحين بعد ماتدرب على حسابك ومشى معك على كل شي , وبعد ماصار شي أساسي ماتستغني عنه قام يتمادى عليك , وتقول ما أستغني عنه ) الحل الصحيح واتوقع يتضايق منه الاجنبي خل معه واحد سعودي او أثنين ودربهم وبراتب ربع راتب الاجنبي . طبعا كلامي ليس لكل المنشات , وايضا بعض الاجانب قمه في العمل والاخلاق
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
وسع صدرك..!(الراجحي والأهلي لو تحلم ما يأجلك وانت حي فما بالك وانت ميت..!؟) القرررروض دمرت أسر وشردت عوائل وهدمت بيوت وأخرها ابو زعبل.؟! بدينا حياتنا بالقرض وبتنتهي حياتنا وعلى قرض ( معادلة بسيطة).! القرض صار مثل شرب الموية ومضطرين له ناس كثير بواقع 75% من السكان عليهم إلتزامات للبنوك يا قرض شخصي أو قرض عقاري مهلك الين تموت وانت تسدد فيه.؟! الشكوى لله سبحانه الأراضي المعفنه الي في أخر المدينه تجار العقار الجشعين حسبي الله عليهم واحد واحد يبيعوها في بطن 500 الف إلى 700 الف وهي صبخه وخارج العمران فما بالك بلي داخل المدينه على 2 مليون وانت طالع..!
أبو محمد
والله اهو اللي محتاااج جلسات وجلسات نفسية الله يكون بعونه .
البرفسور حنس
حونيس بن أويس... أمه نسته عند الغدير من ٧٧ سنه.. الي يلفاه يبلغ عوال اخوانه وله مكافأه مجزيه..انتهى
كجمغلو
اهم شيء الصحة اما الفلوس فتروح وتجي

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