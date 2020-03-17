طريقة رصد الكاميرات الحرارية للمصابين بمطار جدة

جدة (صدى):

كشف الدكتور محمد فلمبان المدير الطبي لمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة آلية عمل الممرات الآمنة والتي تحتوي على كاميرات حراري ترصد أي تغير في درجات الحرارة للمسافرين .

وأوضح أن تلك الكاميرات مثل الكاميرا العادية إلا أنه بدلاً من إلتقاط الضوء المنعكس تقوم ببث الآشعة تحت الحمراء التي يبلغ طولها الموجي 14000 نانو متر لتقوم بتحليل حرارة الجسم وفي حال كانت الحرارة مرتفعة يظهر لون أحمر على الشخص المصاب ويتم عزله وإتخاذ الإجراءات الطبية لمعرفة سبب ارتفاع الحرارة .

وتتميز تلك الكاميرات بدقتها الفائقة حيث ترصد أي تغير بسيط في درجة الحرارة ، مع فحص كل مسافر على حدة مما يعزز دقة النتائج بجانب فحص الحرارة اليدوي العادي .

وكان مطار الملك عبد العزيز بجدة قد تمكن من كشف حالة مسافر مصري مصاب قادم من الولايات المتحدة عبر الكاميرات الحرارية وتم عزله من المطار ونقله إلى مجمع الملك عبد الله شمال جدة .