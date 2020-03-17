مطالب بإلغاء المقابل المالي وجميع الرسوم الحكومية

وناشدت اللجنة الوطنية التجارية ممثلة عن أصحاب المنشآت بقرار إستثنائي لإعفائهم من الرسوم في الوقت الحالي ، مؤكدين أن بعض المنشآت تتكبد الخسائر الأمر الذي سيجبرها على تسريح العمالة أو الإغلاق .
وأكدوا أنهم على ثقة بالأولويات التي تقرها الدولة في هذه الظروف الإستثنائية بالتعاون مع مجلس الغرف واللجان القطاعية والوطنية ، لبحث وقف رسوم الكهرباء والرسوم البلدية ورسوم العمل مؤقتاً ، بإعتبار المنشآت هي محرك الإقتصاد الوطني .
على جانب آخر ، طالب أصحاب المنشآت التجارية الممولين بتأجيل طلباتهم أو أقساط القروض التمويلية حتى تتحسن الأوضاع .