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مطالب بإلغاء المقابل المالي وجميع الرسوم الحكومية

Time منذ ساعة
Views 2682
مطالب بإلغاء المقابل المالي وجميع الرسوم الحكومية

الرياض (صدى):
طالب أصحاب المنشآت التجارية بإلغاء جميع الرسوم الحكومية وفي مقدمتها المقابل المالي بالتزامن مع قرار وقف المنشآت التجارية للتخفيف عن أعباء تلك المنشآت ومساعدتها على الإستمرار في ظل تراجع الأرباح .

وناشدت اللجنة الوطنية التجارية ممثلة عن أصحاب المنشآت بقرار إستثنائي لإعفائهم من الرسوم في الوقت الحالي ، مؤكدين أن بعض المنشآت تتكبد الخسائر الأمر الذي سيجبرها على تسريح العمالة أو الإغلاق .

وأكدوا أنهم على ثقة بالأولويات التي تقرها الدولة في هذه الظروف الإستثنائية بالتعاون مع مجلس الغرف واللجان القطاعية والوطنية ، لبحث وقف رسوم الكهرباء والرسوم البلدية ورسوم العمل مؤقتاً ، بإعتبار المنشآت هي محرك الإقتصاد الوطني .

على جانب آخر ، طالب أصحاب المنشآت التجارية الممولين بتأجيل طلباتهم أو أقساط القروض التمويلية حتى تتحسن الأوضاع .

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أحدث التعليقات

أبو محمد
والله اهو اللي محتاااج جلسات وجلسات نفسية الله يكون بعونه .
البرفسور حنس
حونيس بن أويس... أمه نسته عند الغدير من ٧٧ سنه.. الي يلفاه يبلغ عوال اخوانه وله مكافأه مجزيه..انتهى
كجمغلو
اهم شيء الصحة اما الفلوس فتروح وتجي
عبدالله الشمري
الاتحاد ظلم مع الهلال والتعاون ظلم مع الهلال وضمك ظلم مع الهلال الهلال كله ظلمات
الملكي
اللهم سلم سلم ونحن ممتثلين لأوامر ولاة أمرنا يالعزل المنزلي من أجل صحتنا وصحة الوطن . . أدام الله عزه . .

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