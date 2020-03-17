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50 ألف قضية سيُعاد جدولة جلساتها في محاكم المملكة

Time منذ 56 دقيقة
Views 1537
50 ألف قضية سيُعاد جدولة جلساتها في محاكم المملكة

فهد القزيز (صدى):
تعتزم وزارة العدل عقب عودة الدوام في المحاكم إعادة جدولة جلسات القضايا المنظورة أمامها.

ويقدر عدد هذه القضايا ما يقرب من 50 ألف قضية منها 38 ألف قضية أمام المحاكم المختلفة سواء العمالية أو العامة أو الجزائية أوالأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ في المملكة.

أما القضايا المتبقية فستكون أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم، بجانب 15 ألف طلب توثيق للعقارات والوكالات في كتابات العدل.

وحددت الوزارة ضوابط لتحديد موعد جلسات هذه القضايا، وستحدد الأولويات طبقا لظروف وطبيعة الجلسات، بجانب الحرص على إزالة أى عقبات تواجه المتقاضين.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراً بتأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم، بدءًا من أمس الأثنين.

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أحدث التعليقات

أبو محمد
والله اهو اللي محتاااج جلسات وجلسات نفسية الله يكون بعونه .
البرفسور حنس
حونيس بن أويس... أمه نسته عند الغدير من ٧٧ سنه.. الي يلفاه يبلغ عوال اخوانه وله مكافأه مجزيه..انتهى
كجمغلو
اهم شيء الصحة اما الفلوس فتروح وتجي
عبدالله الشمري
الاتحاد ظلم مع الهلال والتعاون ظلم مع الهلال وضمك ظلم مع الهلال الهلال كله ظلمات
الملكي
اللهم سلم سلم ونحن ممتثلين لأوامر ولاة أمرنا يالعزل المنزلي من أجل صحتنا وصحة الوطن . . أدام الله عزه . .

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