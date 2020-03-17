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بالصور.. «الحصيني» : أمطار متفاوتة وعواصف رعدية خلال الساعات القادمة

Time منذ ساعة
Views 2117
بالصور.. «الحصيني» : أمطار متفاوتة وعواصف رعدية خلال الساعات القادمة

الرياض (صدى):
كشف باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة " تسميات "، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع سقوط أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية خلال الساعات القادمة.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع خلال "36" ساعة القادمة من ليلة الأربعاء إلى يوم الأربعاء امطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، ومكة، ونجران، والقصيم، والحدود الشمالية، والجوف، ودول الخليج يسبقها ارتفاع في الحرارة " .

وأضاف " الحصيني " : " ثم يعقبها موجة برد متوسطة القوة قد تجبر البعض على لبس الملابس الشتوية- في بعض مدن المملكة متوقع نشاط للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على معظم المناطق - إلا أن يصرفها الله - متوقع أن يرافق الأمطار عواصف رعدية وحبات برد " .

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أحدث التعليقات

أبو محمد
والله اهو اللي محتاااج جلسات وجلسات نفسية الله يكون بعونه .
البرفسور حنس
حونيس بن أويس... أمه نسته عند الغدير من ٧٧ سنه.. الي يلفاه يبلغ عوال اخوانه وله مكافأه مجزيه..انتهى
كجمغلو
اهم شيء الصحة اما الفلوس فتروح وتجي
عبدالله الشمري
الاتحاد ظلم مع الهلال والتعاون ظلم مع الهلال وضمك ظلم مع الهلال الهلال كله ظلمات
الملكي
اللهم سلم سلم ونحن ممتثلين لأوامر ولاة أمرنا يالعزل المنزلي من أجل صحتنا وصحة الوطن . . أدام الله عزه . .

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