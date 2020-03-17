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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 37 دقيقة
Views 1437
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية وسماء غائمة الى غائمة جزئيا مع فرصة لهطول امطار رعدية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية ، جازان ، عسير ، الباحة ، الطائف ، تبوك ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ) تمتد الى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابوعبدالله
هي متزوجه
شيخين1
مريض نفسي ومسيطرة علية فوبيا الموت وين بتروح وانك لاملاقية سويت سوبرماركت ولاهايبر ملاقية ملاقية
raa
اول كلامه كان الود وده انه مايطبق عليها العقاب ويقول ربتني احسن تربيه . واليوم مايبي يطلع الشين .
ابوعبدالله
اول شي شمت ريحتها ومقدرة تتحمل وثاني شي متعركفه من الرصيف وسقطت وماكذبه خبر علي شان تخذ اجازه
1
واضح إنها تتكلم عن زوجها لأنها مسطرة عليه وتظهر معاه في كل مقطع بشكل لا أخلاقي

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