تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
نسخة
متجاوبة
الحاسوب
الجوال
اتصل بنا
اعلن لدينا
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
نسخة
متجاوبة
الحاسوب
الجوال
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
مواطن يدخل مستشفى حاملا ثعبان لمعاينته
منذ 4 ساعات
4406
1
عسير (صدى):
تعرضت طفلة ذات7 سنوات في محايل، إلى لدغة ثعبان بمنزلها، ليصطحبها والدها على الفور إلى المستشفى، بعد أن قضى على الثعبان.
ودخل المواطن إلى المستشفى حاملا بيده الثعبان، ليلقي الأطباء نظرة عليه، قبل التعامل مع الطفلة.
واتساب
فيسبوك
تويتر
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابوعبدالله
هي متزوجه
شيخين1
مريض نفسي ومسيطرة علية فوبيا الموت وين بتروح وانك لاملاقية سويت سوبرماركت ولاهايبر ملاقية ملاقية
raa
اول كلامه كان الود وده انه مايطبق عليها العقاب ويقول ربتني احسن تربيه . واليوم مايبي يطلع الشين .
ابوعبدالله
اول شي شمت ريحتها ومقدرة تتحمل وثاني شي متعركفه من الرصيف وسقطت وماكذبه خبر علي شان تخذ اجازه
1
واضح إنها تتكلم عن زوجها لأنها مسطرة عليه وتظهر معاه في كل مقطع بشكل لا أخلاقي
أخر الأخبار
تأجيل زيارة المساجين حتى إشعار آخر
منذ 18 دقيقة
1364
بالصورة..أول ظهور لأنغام بعد طلاقها
منذ 20 دقيقة
1469
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
منذ 37 دقيقة
1434
5 حالات إصابة في فالنسيا الإسباني
منذ 40 دقيقة
1349
مهلة أسبوع أمام خاطفي نسيم لتسليمه
منذ ساعة
2073
بالفيديو..الأتراك يهربون من الحجر الصحي لغير آدميته
منذ ساعة
1989
الكفن 6 طبقات لمتوفى مصري جراء الفيروس
منذ ساعتين
2560
بالفيديو..المخطوف الخنيزي: " تربيت في بيئة قذرة وما أبي أطلع الشين "
منذ ساعتين
4439
بالفيديو..محللة رياضية: " الفار " ظلم الرائد أمام النصر
منذ ساعتين
2322
فتاة تغتصب طفلة أثناء مساعدتها في الدراسة!
منذ ساعتين
2408