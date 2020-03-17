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مواطن يدخل مستشفى حاملا ثعبان لمعاينته

Time منذ 4 ساعات
Views 4406
Comment 1
مواطن يدخل مستشفى حاملا ثعبان لمعاينته

عسير (صدى):
تعرضت طفلة ذات7 سنوات في محايل، إلى لدغة ثعبان بمنزلها، ليصطحبها والدها على الفور إلى المستشفى، بعد أن قضى على الثعبان.

ودخل المواطن إلى المستشفى حاملا بيده الثعبان، ليلقي الأطباء نظرة عليه، قبل التعامل مع الطفلة.

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أحدث التعليقات

ابوعبدالله
هي متزوجه
شيخين1
مريض نفسي ومسيطرة علية فوبيا الموت وين بتروح وانك لاملاقية سويت سوبرماركت ولاهايبر ملاقية ملاقية
raa
اول كلامه كان الود وده انه مايطبق عليها العقاب ويقول ربتني احسن تربيه . واليوم مايبي يطلع الشين .
ابوعبدالله
اول شي شمت ريحتها ومقدرة تتحمل وثاني شي متعركفه من الرصيف وسقطت وماكذبه خبر علي شان تخذ اجازه
1
واضح إنها تتكلم عن زوجها لأنها مسطرة عليه وتظهر معاه في كل مقطع بشكل لا أخلاقي

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