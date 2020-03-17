5 آلاف ريال للأسرة الملتزمة بـ " ميثاق العزل المنزلي "

الرياض (صدى):

أطلق الإعلامي عبدالرحمن المطيري؛ حملة " بيتك ووطنك " ،بغرض السيطرة على تفشي الفيروس المستجد في المملكة.

وأوضح المطيري أن المبادرة تهدف إلى تعزيز إجراءات العزل المنزلي للوقاية من الوباء، قائلا: " دول العالم تتسابق لتثبت أنها الأقوى في إدارة الأزمات، والحل الوحيد الذي لجأ إليه العالم، هو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والإسلام قبل 1000 سنة، وهو العزل الصحي " .

وقال الإعلامي: " نحن أولى بتعاليم الإسلام، والدولة لم تقصر، وتتكبد الخسائر، وقامت بإجراءات كثيرة حفاظًا على أرواح المواطنين " .

وأشار إلى أنه تم تخصيص جائزة قدرها 10 آلاف ريال، قائلا: " تم تجهيز موقع اسمه (وثيقة العزل المنزلي)، يُكتب في الوثيقة اسم الأسرة وعدد أفرادها، وتتعهد فيها بالالتزام بالعزل المنزلي للحافظ على أفراد الأسرة، ثم الدخول في السحب، وبعد أسبوع يحصل الفائز على جائزة قدرها 5 آلاف ريال، وبعد أسبوع آخر تفوز أسرة أخرى بنفس المبلغ، وتكون عندها انتهت مدة العزل في المملكة المقررة بأسبوعين " .