رئيس بنك التنمية يعلن إطلاق منتج إدخاري خاص بالأطفال

الرياض (صدى):

أكد إبراهيم الراشد رئيس بنك التنمية الاجتماعية، أن هناك فرق بين الإدخار والاستثمار، موضحًا أن الإدخار يعتبر سلوك.

وقال الراشد خلال برنامج " في الصورة " : " الفرد العادي الإدخار يبدأ عنده بالتعود، لذلك سنطرح منتجًا إدخاريًا للأطفال، لتربيتهم على تحديد هدف لأنفسهم، وتحقيقه من مدخراتهم " .

وأضاف: " التزام الطفل أعلى من التزام البالغين في عملية الادخار، لذلك سوف نطلق منتجا ادخاريا خاصا بالأطفال قريبا ".

وفي سياق منفصل تحدث الراشد عن أزمة سماسرة القروض الذين يستغلون الغير مشمولين بخدمات البنوك، قائلا: " 20 % من المواطنين البالغين لا يستطيعون الاقتراض من البنوك لأسباب مختلفة، ويقعون ضحية لسماسرة القروض " الديانة "،هؤلاء هم من نحاول خدمتهم " .