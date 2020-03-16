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رئيس بنك التنمية يعلن إطلاق منتج إدخاري خاص بالأطفال

Time منذ 15 دقيقة
Views 1293
رئيس بنك التنمية يعلن إطلاق منتج إدخاري خاص بالأطفال

الرياض (صدى):
أكد إبراهيم الراشد رئيس بنك التنمية الاجتماعية، أن هناك فرق بين الإدخار والاستثمار، موضحًا أن الإدخار يعتبر سلوك.

وقال الراشد خلال برنامج " في الصورة " : " الفرد العادي الإدخار يبدأ عنده بالتعود، لذلك سنطرح منتجًا إدخاريًا للأطفال، لتربيتهم على تحديد هدف لأنفسهم، وتحقيقه من مدخراتهم " .

وأضاف: " التزام الطفل أعلى من التزام البالغين في عملية الادخار، لذلك سوف نطلق منتجا ادخاريا خاصا بالأطفال قريبا ".

وفي سياق منفصل تحدث الراشد عن أزمة سماسرة القروض الذين يستغلون الغير مشمولين بخدمات البنوك، قائلا: " 20 % من المواطنين البالغين لا يستطيعون الاقتراض من البنوك لأسباب مختلفة، ويقعون ضحية لسماسرة القروض " الديانة "،هؤلاء هم من نحاول خدمتهم " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
ياناس انتفوها لابارك الله بخلقتها ..
ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
في مزبن الجاني ، امهنوا شاربه خلوه يعرف ان هنا نظام ،،، ... تاخذ حقك كامل باالنظام ماتمد يدك الا لطيــ ...ك ،،،
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
نوت بهم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه

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