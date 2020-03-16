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" صحة مكة " : إغلاق تحفظي لثاني منشأة صحية خاصة بعد رصد عدد من المخالفات

Time منذ ساعتين
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" صحة مكة " : إغلاق تحفظي لثاني منشأة صحية خاصة بعد رصد عدد من المخالفات

حسين العلي (صدى):
أصدرت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة اغلاق تحفظي لقسمي الطوارئ والعيادات بأحد المستشفيات الخاصة بمكة المكرمة، بعد رصد عدد من المخالفات في المادة (م٣، ١٠، ١٧) من النظام المنشآت الصحية الخاصة.

وذكر صحة مكة المكرمة أن اللجنة التفتيشية رصدت عدة مخالفات منها:

عدم وجود غرفة عزل لانتظار حالات الأمراض التنفسية، و لعدم وجود تمريض مرخص للعمل في قسم العيادات الخارجية في ظل وجود ١١ عيادة تعمل أثناء مرور اللجنة، بالإضافة لعدم وجود استشاريين في التخصصات الرئيسية بالمستشفى.

كما تم رصد عدم وجود غرفة عزل سالبة الضغط في التنويم والعناية المركزة والمستشفى.

وأبانت أن جميع هذه المخالفات يعاقب عليها النظام بموجب المادة ٢٣، وبناء على ذلك فقد أصدرت اللجنة قرارها بالإغلاق التحفظي لقسمي الطوارئ والعيادات بالمستشفى؛ ولا يعاد فتحها إلا بعد مرور لجنة مختصة تؤكد تلافي الملاحظات.

وأوضحت صحة مكة المكرمة بأنه يحق للمنشأة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ٦٠ يوم من تاريخ استلام القرار، وفي حال عدم رفع التظلم يصبح القرار نافذاً، كما سيتم نشر القرار النهائي بالعقوبة في حال نفاذه على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر في محل إقامته.

كما تهيب الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة من جميع المنشآت الصحية بضرورة التقيد بالتعليمات والتعاميم المنظمة للعمل في المجال الصحي حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
ياناس انتفوها لابارك الله بخلقتها ..
ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
في مزبن الجاني ، امهنوا شاربه خلوه يعرف ان هنا نظام ،،، ... تاخذ حقك كامل باالنظام ماتمد يدك الا لطيــ ...ك ،،،
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
نوت بهم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه

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