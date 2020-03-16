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توجيه من أمير القصيم بإطلاق مبادرة "نخدمك في بيتك"

Time منذ ساعتين
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توجيه من أمير القصيم بإطلاق مبادرة "نخدمك في بيتك"

بريدة (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بإطلاق شعار "نخدمك في بيتك", عبر تعزيز الخدمات التقنية لخدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين بالمنطقة وفي المجالات كافة، وذلك تفعيلاً للتدابير الوقائية لفيروس كورونا.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن إطلاق شعار "نخدمك في بيتك" يأتي تفعيلاً لدى إمارة المنطقة وجميع الجهات الحكومية والمحافظات والمراكز للجانب التقني, ومواصلة تقديم الخدمات للمواطنين والمواطنات والمقيمين بالمنطقة, مشيراً إلى أهمية تفعيل الجهات أدوارها وعدم التهاون في ذلك, سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد وأن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من مسؤولية إمارة منطقة القصيم لتعزيز خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين تقنياً وبشكل مستمر , وحرصاً منها على سلامة الجميع وعملاً بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن إمارة منطقة القصيم تقدم خدماتها عبر نظام "صوت المواطن" ، وموقع "إمارة منطقة القصيم" ، التي تعني بتقديم خدمات متنوعة للمواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات عبر منصة إلكترونية تتيح إرسال ومتابعة البلاغات والمقترحات عن الخدمات المقدمة بالمنطقة إلكترونياً , بالإضافة إلى التواصل عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

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أحدث التعليقات

ابو محمد
ياناس انتفوها لابارك الله بخلقتها ..
ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
في مزبن الجاني ، امهنوا شاربه خلوه يعرف ان هنا نظام ،،، ... تاخذ حقك كامل باالنظام ماتمد يدك الا لطيــ ...ك ،،،
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
نوت بهم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه

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