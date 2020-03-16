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بالفيديو.. أول طالبة تناقش الماجستير عن بعد تروي تجربتها

Time منذ ساعتين
Views 1741
بالفيديو.. أول طالبة تناقش الماجستير عن بعد تروي تجربتها

القصيم (صدى):
تحدثت أول مناقشة لرسالة ماجستير عن بُعد بجامعة القصيم، عن كيفية نجاح التجربة، والانتهاء من رسالتها بعنوان «توظيف الزخارف التقليدية في منطقة نجد».

وقالت صاحبة الرسالة سارة بنت عبدالرحمن بن صالح البراك، إنها لم تكن تتوقع أبدا أن تناقش رسالتها عن بعد، حيث كان مقررا لها موعد الأسبوع الماضي، ولكن بسبب الأوضاع والتعليق وتوقف الدراسة، أخبرها في البداية أنه سيتم التأجيل.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج «أهلا»، أنه بفضل الله وجهود جامعة القصيم، تم مناقشتها في نفس الموعد المحدد عن بعد بشكل رائع، لافتة إلى أنها كانت تجربة جديدة ومميزة وناجحة جدا.

وتم إجراء المناقشة عبر نظام إدارة التعليم الإلكتروني «بلاك بورد» من خلال الفصول الافتراضية، بحضور ٨٥ من الأستاذة والطالبات إلكترونيًا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
ياناس انتفوها لابارك الله بخلقتها ..
ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
في مزبن الجاني ، امهنوا شاربه خلوه يعرف ان هنا نظام ،،، ... تاخذ حقك كامل باالنظام ماتمد يدك الا لطيــ ...ك ،،،
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
نوت بهم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه

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